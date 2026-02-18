  • Новость часаМединский оценил переговоры в Женеве
    18 февраля 2026, 11:39 • Новости дня

    В Московском зоопарке появились на свет детеныши лучистой черепахи

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Московском зоопарке на свет появились три детеныша лучистой черепахи – редкого вида, находящегося под угрозой исчезновения, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

    На сайте мэра и правительства столицы говорится, что первый малыш вылупился 26 января, второй – 30 января, третий – 5 февраля. Сейчас все они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов зоопарка.

    Юные черепахи проживают в отдельном служебном помещении в специально оборудованном террариуме с постоянной температурой и лампами полного спектра, которые обеспечивают необходимое ультрафиолетовое и инфракрасное излучение для их развития. В первые дни после рождения панцири малышей были сморщенными и асимметричными, однако спустя несколько дней полностью расправились и теперь соответствуют стандартам вида.

    Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила: «Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте». Лучистые черепахи – эндемики Мадагаскара, и их численность сокращается из-за браконьерства и изменений в природной среде. Московский зоопарк применяет специальные меры для стимулирования размножения этого вида: содержат их группами, чтобы самцы могли устраивать турниры за право спаривания.

    В тёплое время года взрослых особей выносят в уличные вольеры, а с наступлением осени возвращают в тёплые помещения. В зимний период для черепах устраивают зимовку при температуре плюс 14 градусов, которая длится с конца сентября до конца декабря. После спаривания самка откладывает яйца в грунт, а сотрудники переносят их в инкубатор, где инкубационный период может длиться от 121 до 271 дня.

    Вылупление детёнышей занимает около пяти дней, после чего их начинают кормить листьями салата, шампиньонами и вешенками. По мере взросления в рацион добавляют белковую пищу, яблоки, груши и кожуру банана. Сотрудники зоопарка продолжают внимательно следить за развитием малышей.

    Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей.

    В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.

    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    15 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был уничтожен уже пятый беспилотник, который направлялся к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже мэр добавил, что еще одна атака беспилотника на Москву была успешно отражена. По его словам, специалисты экстренных служб вновь прибыли на место падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что за четыре часа над российской территорией были уничтожены 102 беспилотных летательных аппарата.

    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    15 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово сняли ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.

    В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

    В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    16 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы, пострадали девять человек, сообщили в столичном ГСУ СК России.

    Погибших в результате инцидента нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», – говорится в публикации.

    Напомним, в понедельник столичные пожарные спасли на пожаре 16 человек. По предварительной причине, пожар начался из-за аварийной работы электрического оборудования.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня
    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    18 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Москвичи пожаловались на угрозы и драки с контролерами в транспорте

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице участились конфликты в общественном транспорте, жители города жалуются, что спорные ситуации сопровождаются угрозами физической расправы.

    Число дорожных конфликтов возросло на фоне увеличения штрафа за неоплаченный проезд до 5 тыс. рублей, передает Msk1.ru.

    Один из резонансных случаев связан с сотрудницей, которая в ответ на грубость пообещала пассажиру физическую расправу.

    «Сейчас я морду тебе разобью, и ты будешь моим папочкой, понял? Ты мою маму знаешь? Я тебе за маму сейчас кадык оторву», – заявила женщина на видеозаписи.

    В ГКУ «Организатор перевозок» позже пояснили, что мужчина спровоцировал конфликт, однако служебную проверку все же назначили.

    Другие инциденты касались оскорблений студента без билета и блокирования пассажира в салоне трамвая. При этом агрессию проявляют и горожане: против мужчины, избившего контролера в электробусе, возбудили уголовное дело с наказанием до десяти лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в ноябре назначил условный срок мужчине за нападение на контролера в московском автобусе.

    До этого на маршруте безбилетный пассажир распылил газовый баллончик в сторону сотрудников «Организатора перевозок».

    Также в подмосковной электричке трое мужчин устроили драку с ножом после отказа оплатить проезд.

    17 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Пенино в столице три постояльца пансионата скончались от пневмонии, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

    Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

    По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

    Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

    Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

    17 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять человек, включая ребенка, были спасены пожарными при пожаре в 17-этажном жилом доме на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Возгорание произошло на четвертом этаже здания по адресу Напольный проезд, 6. Ранее сообщалось о восьми спасенных, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе столичного главка МЧС России отметили: «По уточненным данным, спасены десять человек, в том числе ребенок». Открытый огонь удалось быстро локализовать, жертв и серьезно пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что в одном из многоэтажных домов в Норильске при пожаре погиб один человек, несколько пострадали.

    17 февраля 2026, 21:24 • Новости дня
    В Москве открыли гранд макет достижений Российских студотрядов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве состоялось открытие гранд макета трудовых достижений Российских студенческих отрядов в мультиформатном пространстве РСО «СО.Здание», приуроченное ко Дню Российских студенческих отрядов.

    Макет, размещенный на территории музея студенческих отрядов, занимает площадь более 10 кв.м и демонстрирует свыше 60 реальных трудовых проектов, выполненных студентами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В экспозиции представлены миниатюры знаковых объектов: Саяно-Шушенская ГЭС, БАМ, КАМАЗ, олимпийские объекты Сочи, Сибирский кольцевой источник фотонов, объекты «Росатома», Лахта-центр, космодромы «Восточный» и «Плесецк», мост «Звезда Оби», Крымский мост.

    «Сегодня движение РСО – это масштабное сообщество, объединяющее сотни тысяч молодых, талантливых и целеустремленных людей по всей стране. Ваша активность, энергия и готовность браться за самые сложные задачи служат ярким примером подлинного патриотизма и гражданской ответственности», – отметил в приветственном слове первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что студенческие отряды сегодня активно развивают добровольчество, профориентацию и помогают семьям участников спецоперации на Украине.

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, обращаясь к гостям, отметил, что с 2007 года, когда студотряды доверили строительство олимпийских объектов, масштаб и значимость их работы только растут. Сейчас студенческие отряды задействованы в транспорте, сельском хозяйстве, энергетике, медицине и образовании. Киселев особо выделил государственную поддержку движения на уровне Госдумы, «Единой России», регионов, работодателей и образовательных организаций.

    Экспозиция дополнена элементами уличного искусства, памятниками и муралами, посвященными истории движения в разных регионах страны. По словам генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, за 18 лет стратегического партнерства более 20 тыс. ребят получили опыт на атомных стройках, внесли вклад в десятки проектов в России и за ее пределами.

    В день открытия «СО.Здание» посетили депутат Госдумы Александр Сидякин и замглавы Росмолодежи Егор Литвиненко. Литвиненко подчеркнул, что бойцы РСО – пример созидательной любви к Родине, а открытие макета подчеркивает разнообразие культуры и сплоченность молодежи страны.

    В финале мероприятия были подведены итоги конкурса лучших региональных отделений РСО за 2025 год. В категории до 30 тыс. студентов победило Севастопольское отделение, в категории от 30 тыс. до 65 тыс. студентов – Архангельское. Лидерским коллективам вручили почетные знаки и благодарственные письма от Минстроя и «Единой России».

    Мероприятие завершилось отправкой гуманитарной помощи жителям Курской, Белгородской, Брянской областей и Донецкой народной республики. На сумму 1,7 млн рублей студотрядовцы закупили зарядные станции, бытовую технику, строительные материалы, косметику и воду. Акция организована совместно с Центральным спортивным клубом Армии Минобороны России.

