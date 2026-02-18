В Московском зоопарке появились на свет детеныши лучистой черепахи

Tекст: Дарья Григоренко

На сайте мэра и правительства столицы говорится, что первый малыш вылупился 26 января, второй – 30 января, третий – 5 февраля. Сейчас все они находятся под круглосуточным наблюдением специалистов зоопарка.

Юные черепахи проживают в отдельном служебном помещении в специально оборудованном террариуме с постоянной температурой и лампами полного спектра, которые обеспечивают необходимое ультрафиолетовое и инфракрасное излучение для их развития. В первые дни после рождения панцири малышей были сморщенными и асимметричными, однако спустя несколько дней полностью расправились и теперь соответствуют стандартам вида.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила: «Пол малышей станет известен только в двухлетнем возрасте». Лучистые черепахи – эндемики Мадагаскара, и их численность сокращается из-за браконьерства и изменений в природной среде. Московский зоопарк применяет специальные меры для стимулирования размножения этого вида: содержат их группами, чтобы самцы могли устраивать турниры за право спаривания.

В тёплое время года взрослых особей выносят в уличные вольеры, а с наступлением осени возвращают в тёплые помещения. В зимний период для черепах устраивают зимовку при температуре плюс 14 градусов, которая длится с конца сентября до конца декабря. После спаривания самка откладывает яйца в грунт, а сотрудники переносят их в инкубатор, где инкубационный период может длиться от 121 до 271 дня.

Вылупление детёнышей занимает около пяти дней, после чего их начинают кормить листьями салата, шампиньонами и вешенками. По мере взросления в рацион добавляют белковую пищу, яблоки, груши и кожуру банана. Сотрудники зоопарка продолжают внимательно следить за развитием малышей.

Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей.

В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.