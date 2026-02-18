Врач Сеченовского университета опроверг взрывной рост аутизма

Психиатр Сеченовского университета Потапов опроверг эпидемию аутизма

Tекст: Мария Иванова

Увеличение числа диагнозов не означает эпидемии аутизма, заявил психиатр лечебно-диагностического отделения УКБ № 3 Сеченовского университета Игорь Потапов, передает РИА «Новости».

«Данные не подтверждают идею о внезапном росте заболеваемости. Речь прежде всего о расширении осведомленности и улучшении диагностики: спектральный подход позволил «увидеть» людей, которые раньше не попадали в поле зрения специалистов», – отметил он. По его словам, заметно выросла информированность и самих пациентов.

Потапов напомнил, что 18 февраля ежегодно отмечается Международный день синдрома Аспергера, который входит в более широкий круг расстройств аутистического спектра.

Врач подчеркнул, что на сегодня не существует лабораторных или инструментальных методов, способных однозначно подтвердить расстройства аутистического спектра. Диагностика остается клинико-поведенческой и опирается на клинические интервью, сбор анамнеза, оценку развития и текущего уровня функционирования человека.

По его словам, РАС часто сопровождаются депрессией, тревожными расстройствами, СДВГ и обсессивно-компульсивными симптомами. Нередко именно они выходят на первый план, а особенности спектра остаются в тени, либо, наоборот, выраженная тревожность и черты личности ошибочно воспринимаются как проявления спектра. Поэтому, подчеркнул Потапов, важно оценивать всю картину развития, а не только текущие симптомы.

