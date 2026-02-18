  • Новость часаМединский оценил переговоры в Женеве
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    Глава МИД Эстонии поддержал размещение ядерного оружия НАТО в стране
    Сын Трампа занялся производством военных дронов
    Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек»
    Российские войска освободили сумскую Харьковку и запорожское Криничное
    Главы Минцифры назвал сроки запуска российского аналога Starlink
    Зеленский ввел санкции против Лукашенко
    Политолог объяснил план Брюсселя по спасению приграничных с Россией регионов ЕС
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    18 февраля 2026, 11:15 • Новости дня

    Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи РФ Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца – Нового года по лунному календарю, следует из телеграммы Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил главу Буддийской традиционной сангхи России Дамбу Аюшеева с наступлением Белого месяца, следует из телеграммы на сайте Кремля.

    В поздравительном послании глава государства подчеркнул, что буддийский праздник символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой на перемены.

    «Этот древний праздник вдохновляет человека на благородные поступки, подвижническое служение тем, кто нуждается в поддержке, заботе и бескорыстной помощи», – отметил президент России.

    Путин пожелал главе Буддийской традиционной сангхи здоровья и успехов в делах и начинаниях.

    16 февраля 2026, 16:04 • Новости дня
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза России
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении в составе Совета безопасности России.

    Документ, размещенный на портале официального опубликования правовых актов, предусматривает исключение Сергея Иванова из списка членов Совбеза.

    Иванов ранее занимал пост постоянного члена Совета безопасности. В феврале он был освобожден от должности спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Иванов оставил этот пост по собственному желанию.

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью

    Религиовед Лункин: Публичный намаз должен не создавать неудобств окружающим

    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намаз в публичном месте и религиозные беседы могут подпадать под запрет миссионерской деятельности, если совершаются для приобщения окружающих к религии, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз.

    «Намаз совершается пять раз в день в определенное время. Если у мусульманина нет возможности провести его в специально отведенном помещении, то допустимо помолиться в общественном месте. Но это не должно создавать никаких препятствий и неудобств для окружающих», – пояснил религиовед Роман Лункин.

    «Второй принципиальный нюанс состоит в том, что сам молящийся должен минимизировать ажиотаж вокруг намаза и выбрать наименее заметное место в публичном пространстве. В противном случае его действия могут быть трактованы как незаконное миссионерство – если он сознательно привлекает общественное внимание к себе», – продолжил он.

    «В истории с выдворением мигранта за незаконное миссионерство в ХМАО нельзя делать акцент на праве верующего совершать намаз. Решение суда продиктовано тем, что молящийся сознательно создавал доступ к своему религиозному обряду для широкого круга лиц, а также рассказывал жильцам общежития о своем вероучении и религиозных убеждениях», – пояснил спикер.

    «Отличие беседы от миссионерской деятельности состоит в том, что последняя предполагает приглашение на какое-либо религиозное собрание или богослужение. Кроме того, в разговоре могут присутствовать ощутимая агрессия, психологическое давление или попытки манипуляций. Если же разговоры велись с мусульманами, то здесь могло иметь место незарегистрированное религиозное объединение», – детализировал спикер.

    «Но представителям мусульманской части населения России и законопослушным иностранцам не стоит бояться полного запрета молиться. Уместно привести слова верховного муфтия России Талгата Таджуддина о том, что для проведения религиозных обрядов существуют специально отведенные места. А «показушная молитва не принимается», – напомнил эксперт.

    Спикер также отметил, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» подтверждает право каждого человека, находящегося на территории России, на свободу совести и свободу вероисповедания. «В тексте ислам указан, как неотъемлемая часть исторического наследия народов нашей страны», – добавил собеседник.

    Ранее Нижневартовский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовал и выдворил из России гражданина Узбекистана за незаконную миссионерскую деятельность, в частности, публичный намаз и беседы о своем вероучении, сообщает «Интерфакс».

    «Гражданин Узбекистана, исповедующий ислам, ежедневно пять раз в день осуществлял миссионерскую деятельность, а именно религиозный обряд «намаз», проведение которого носило публичный характер, поскольку дверь в комнату не закрывалась, имелся свободный доступ жильцов общежития и третьих лиц», – говорится в решении суда.

    При этом, мигрант не являлся представителем религиозной организации и не имел документов о госрегистрации. Также в комнате он рассказывал другим жильцам о своем вероучении и религиозных убеждениях, и хранил религиозную литературу в свободном доступе.

    В итоге мужчина был признан виновным по ч.5 ст.5.26 Кодекса об административных правонарушениях: «Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства». Его оштрафовали на 30 тыс. рублей и принудительно выдворили из России.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 17:25 • Новости дня
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России

    Путин включил Собянина в состав Военно-промышленной комиссии России

    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении состава Военно-промышленной комиссии.

    В обновленный состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель Наталья Сергунина.

    Документ размещен на официальном портале правовой информации.

    В 2024 году глава Минобороны Андрей Белоусов и глава Минпромторга Антон Алиханов были включены в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России

    Комментарии (8)
    16 февраля 2026, 06:28 • Новости дня
    Полиция Израиля задержала ультраортодоксов после нападения на девушек-военных

    Tекст: Антон Антонов

    В пригороде Тель-Авива произошли массовые беспорядки, во время которых евреи-ультраортодоксы напали на двух девушек-военнослужащих, задержаны 23 человека, сообщила пресс-служба полиции Израиля.

    В ходе инцидента в Бней-Браке группа ультраортодоксов окружила двух девушек-военнослужащих Армии обороны Израиля, которые находились в пригороде по служебным обязанностям, передает РИА «Новости».

    Сотрудникам полиции удалось освободить девушек, несмотря на сопротивление толпы. Нарушители бросали мусорные баки на пути следования полицейской машины, добавили в пресс-службе.

    Участники беспорядков перевернули полицейскую машину, подожгли мотоцикл и вступили в конфликт с прибывшими на место сотрудниками полиции. «Полиция работает над восстановлением общественного порядка в Бней-Браке, применяя силу и средства», – отмечается в сообщении пресс-службы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично осудил нападение на военнослужащих, назвав участников инцидента «экстремистским меньшинством». «Мы не допустим анархии и не потерпим никаких нападений на бойцов ЦАХАЛ и сил безопасности, которые выполняют свою работу с преданностью и решимостью», – заявил он.

    В последние месяцы ультраортодоксы регулярно устраивают протесты и беспорядки, выступая против призыва на военную службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Израиля постановил, что ультраортодоксальные иудеи должны проходить службу в армии наравне с другими гражданами. До этого времени они фактически освобождались от призыва, что вызывало споры в обществе.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Лукашенко передал представителям Франции «месседж» от Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что во время визита представителей Франции в Минск передал им послание не только от себя, но и от президента России Владимира Путина.

    Лукашенко подчеркнул: «Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина». Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и пытается наладить контакты с Россией на закате своей политической карьеры, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что был напрямую вовлечен в обсуждение ряда вопросов между Россией и Францией, поскольку некоторые вопросы решались через него. Кроме того, Лукашенко напомнил, как президент США Дональд Трамп пытался содействовать урегулированию конфликта на Украине, однако европейские страны, по словам белорусского лидера, не были заинтересованы в подобных инициативах.

    Глава Белоруссии также выразил мнение, что стабилизировать обстановку в Европе могла бы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако, по его словам, этого не происходит. Лукашенко задался вопросом: «Что сделала ОБСЕ, чтобы у нас в Европе спокойная, бесконфликтная была ситуация?» – и отметил, что ответ на этот вопрос очевиден.

    Лукашенко подчеркнул, что Западная Европа отказывается от сотрудничества с Москвой и Минском даже в ущерб собственной выгоде. Он напомнил, что ранее предлагал европейским странам развивать сотрудничество в евразийском регионе, объединяя российские ресурсы и европейские технологии, что позволило бы создать мощную организацию. Однако, как отметил президент Белоруссии, Евросоюз не готов идти по этому пути.

    Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира». Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении создать «прямой канал связи с Россией». Макрон отметил, что любые договоренности по Украине невозможны без участия Европы в переговорах и обсуждении вопросов безопасности.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:02 • Новости дня
    Кадыров согласился участвовать в выборах главы Чечни только при поддержке Путина

    Рамзан Кадыров заявил, что может выдвинуться на предварительное голосование партии «Единая Россия» на выборах главы республики при поддержке Владимира Путина.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров готов выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах главы республики, сообщает ТАСС.

    По словам Кадырова, такое решение он примет только в случае поддержки со стороны президента России Владимира Путина.

    В своем телеграм-канале Кадыров рассказал, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов обратился к нему с просьбой участвовать в предварительном голосовании по определению кандидатур от партии «Единая Россия».

    Даудов обратился к главе республики от имени команды Ахмата-хаджи Кадырова и всего чеченского народа.

    Кадыров поблагодарил Даудова и своих соратников за оказанное доверие, отметив, что согласится выдвинуть свою кандидатуру только при условии поддержки со стороны национального лидера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рамзан Кадыров и сенатор Сулейман Керимов примирились на встрече в Московском Кремле.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись совместного ужина с сыном Адамом Кадыровым на фоне слухов о его аварии.

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин поздравил Клычкова с рекордным урожаем пшеницы в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы.

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи в Кремле Клычков доложил главе государства об успехах региона в сельском хозяйстве и отметил, что, по словам Геннадия Зюганова, в Орловской области удалось добиться рекордных урожаев – 185 центнеров с гектара.

    Путин отреагировал на доклад словами: «Это здорово. Поздравляю вас».

    Губернатор подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря внедрению новых методов в агросекторе и поддержке со стороны федеральных властей.

    Ранее на заседании Государственного совета России Геннадий Зюганов заявил, что урожай пшеницы в Орловской области является лучшим в мире. Он также предложил внедрять успешный опыт региона в других областях страны для увеличения производства зерна. В ходе встречи в Кремле обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

    Президент Владимир Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области при участии частного бизнеса.

    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участников спецоперации на Украине.

    Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    Кремль анонсировал выступление Путина на набсовете АСИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин примет участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщает пресс-служба Кремля.

    В ходе встречи планируется подведение итогов работы агентства за прошлый год и определение ключевых задач на будущее, передает ТАСС.

    На заседании будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в российских регионах, который формируется АСИ ежегодно с 2021 года. Также участники обсудят наиболее важные проекты в социальной сфере, подготовке кадров, экологии, поддержке бизнеса и технологическом развитии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, на которой обсуждались вопросы развития региона. Путин отметил важность системной поддержки семей участников спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с кабмином по модернизации здравоохранения

    Кремль: Путин проведет совещание с кабмином о модернизации первичного звена здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин 18 февраля проведет по видеосвязи совещание с членами правительства.

    Главной темой встречи станет обсуждение хода модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

    На совещании с докладами выступят министр здравоохранения Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области и председатель комиссии «Продолжительная и активная жизнь» Государственного совета Станислав Воскресенский, а также руководитель исполнительного комитета движения «Народный фронт «За Россию» Михаил Кузнецов. В рамках видеоконференции президент примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в различных регионах страны.

    Кроме этого, на повестке дня – рассмотрение ряда текущих вопросов.

    Ранее Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России.

    Глава государства отмечал успехи страны в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая внедрение передовых технологий в регионах. Он также поддержал развитие медицины в регионах для ветеранов СВО.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин поддержал создание семеноводческого центра в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поддержал создание в Орловской области национального семеноводческого центра, в который для сохранения научной базы готов инвестировать частный бизнес, сообщили в Кремле.

    Идея создания национального семеноводческого центра была озвучена губернатором Орловской области Андреем Клычковым на встрече с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Клычков отметил, что проект уже проработан с Министерством науки и высшего образования, а также подчеркнул участие частного бизнеса в инвестировании в федеральные структуры региона.

    По словам Клычкова, проект позволит сохранить научную базу и существующие мощности, а результат реализации даст ощутимый эффект в ближайшей перспективе, хотя выращивание семян требует значительного времени.

    Президент Владимир Путин поддержал предложение, подчеркнув необходимость продолжения работы в этом направлении. «Полностью согласен и прошу продолжить эту работу», – отметил глава государства.

    На встрече также обсуждались успехи Орловской области в реализации национальных проектов. Клычков сообщил, что регион привлек 47 млрд рублей в 2025 году, что позволило отремонтировать 15 домов культуры, три музея и 25 медицинских учреждений.

    Ранее на встрече с Клычковым Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.

    Орловский губернатор Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин подтвердил участие в саммите ЕАЭС в Астане

    Путин принял приглашение Токаева и подтвердил участие в заседании ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.

    Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, сообщается в Max Кремля.

    Путин и Токаев  обсудили выполнение договоренностей по развитию российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание совместным торгово-экономическим проектам.

    Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане. Президент Казахстана пригласил российского лидера приехать с государственным визитом в страну, и приглашение было принято с благодарностью.

    Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки и договорились поддерживать тесный контакт.

    Пресс-секретарь президента России сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль сообщил о разговоре Путина с Токаевым

    Песков: Путин проводит телефонный разговор с Токаевым

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России сообщил о международном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Президент России Владимир Путин в данный момент ведет телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    О содержании беседы пока не сообщается. Ожидается, что детали разговора будут обнародованы позже.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России

    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России на 1%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым президент Владимир Путин отметил, что Орловская область показала рост валового регионального продукта (ВРП) на 2,6%, в то время как по стране в среднем рост ВРП составил 1%.

    «ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост – 1%, у вас – 2,6%, то есть больше чем в полтора раза», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в регионе растут хорошим темпом инвестиции.

    В понедельник глава государства принимает в Кремле руководителя Орловской области. В прошлый раз Путин встречался с Клычковым в двустороннем формате в июне 2023 года.

    Напомним, ранее Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России.


    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с изображением Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не намерен подавать судебные иски против производителей товаров с изображением президента России Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности судебных разбирательств, Песков заявил: «Мы не планируем», – передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за тем, чтобы подобная продукция не содержала оскорбительных элементов, поскольку в таком случае меры будут приняты в рамках действующего законодательства.

    Песков отметил, что продажа кружек, футболок и других товаров с изображением президента свидетельствует о его популярности. По словам Пескова, это одно из выражений чувств людей в современном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на Ozon были раскуплены футболки с изображением президента России и надписью «Крепкий Орешник». СМИ обнаружили эти футболки на Ozon по запросу «орешник».

    В 2019 году латвийские спецслужбы провели масштабное расследование «угрозы национальной безопасности» со стороны России, которая, по их мнению, заключалась в продаже в Риге маек с изображением Путина.

    Комментарии (0)
    Главное
    Армянские военные присоединились к британским киберучениям
    Слуцкий назвал убогим уровень интеллектуального развития Зеленского
    Лукашенко назвал позором закупку свинины у России
    Стало известно о планах Мерца стать «европейским Карни»
    Названа численность трудоустроенных в Грузии граждан России
    Божена Рынска описала разочарование жителей Латвии в НАТО
    Семья покойного баскетболиста Тиммы подала в суд на певицу Седокову