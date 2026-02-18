Европа истратила все летние запасы газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европа полностью использовала газ, закачанный в подземные хранилища к зиме, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

С начала отопительного сезона чистый отбор газа превысил 55 млрд кубометров, что означает расход всех запасов, накопленных за лето. Теперь страны ЕС начали использовать резервы, оставшиеся с предыдущих лет.

Объем отбора газа из хранилищ 16 февраля составил около 580 млн куб. м, а общий уровень запасов сейчас – примерно 36,5 млрд куб. м. Подчеркивается, что нынешний показатель суммарного отбора в феврале является лишь седьмым по величине в истории наблюдений за этот месяц. Сейчас европейские хранилища заполнены на 33,02%, что почти на 16,3 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет и значительно ниже прошлогоднего уровня в 44,1%.

На ситуацию влияет похолодание в регионе: на текущей неделе температуры ниже, чем на прошлой, и потепление ожидается только к выходным. В январе доля ветрогенерации в энергобалансе Европы составила 19%, а в феврале – 21%. Средняя закупочная цена газа в феврале составляет 405 долларов за тысячу кубометров, что немного ниже январского уровня (415 долларов).

Прошлый сезон отбора газа завершился в Европе 28 марта 2023 года, когда в хранилищах оставалось 33,57% запасов, а минимальные уровни были зафиксированы в марте 2018 года – всего 17,7%. Сейчас темпы отбора газа на 4% превышают средний показатель этого периода за предыдущие пять лет, что говорит о значительном напряжении в энергетическом балансе региона. Меньшее заполнение хранилищ по состоянию на середину февраля наблюдалось лишь в 2022 году, когда отопительный сезон завершился с остатком 25-26% газа.

