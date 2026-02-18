Япония решила инвестировать 36 млрд долларов в проекты США

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, ключевые вложения включают строительство газовой электростанции в Огайо, терминала по экспорту нефти в Мексиканском заливе и завода синтетических промышленных алмазов в Джорджии.

Трамп написал в соцсетях: «Наше ОГРОМНОЕ торговое соглашение с Японией только что стартовало! Масштаб таких проектов невозможен без одного очень важного слова – ПОШЛИНЫ». Японский премьер-министр Санаэ Такаити добавила, что эти проекты нацелены на формирование устойчивых цепочек поставок и «полностью соответствуют основной цели: развитие взаимовыгодного сотрудничества, обеспечение экономической безопасности и стимулирование роста».

Самая крупная инвестиция – электростанция на природном газе мощностью 9,2 ГВт в Огайо, которой будет заниматься подразделение SB Energy корпорации SoftBank Group. Объект при полной мощности сопоставим с работой девяти атомных реакторов и сможет обеспечивать энергией около 7,4 млн домов на крупнейшей американской электросети PJM. Toshiba и Hitachi также проявили интерес к участию в проекте.

Второй по значимости проект – глубоководный терминал по экспорту сырой нефти в Техасе (GulfLink), где Япония вложит 2,1 млрд долларов. Ожидается, что терминал может обеспечить до 30 млрд долларов ежегодного экспорта нефти из США. Кроме того, Япония направит 600 млн долларов в производство синтетических промышленных алмазов высокопрочного типа, необходимых, в частности, для полупроводниковой и автомобильной промышленности.

В финансировании ключевые роли сыграют Japan Bank for International Cooperation и Nippon Export and Investment Insurance. Как сообщил министр торговли Японии Рёсе Акадзава, основная доля средств будет предоставляться в виде займов и гарантий. Первая встреча по отбору проектов прошла в декабре, а окончательное решение по инвестициям принимает президент США на основании рекомендаций инвестиционного комитета.

Соглашение предусматривает, что в случае отказа Японии финансировать выбранный проект США могут повысить пошлины или вернуть часть доходов, полученных от инвестиций. Сейчас пошлины на японские товары установлены на уровне 15%, особо важной отраслью для Японии остаётся автомобилестроение.

Ранее посол России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что японские власти одновременно говорят о желании заключить мирный договор с Россией и намерении ужесточать санкции, такая позиция вызывает лишь отторжение.