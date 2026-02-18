Захарова пошутила о «неоплаченных счетах Марины Мнишек» Варшавой

Мария Захарова в эфире радио Sputnik с иронией прокомментировала информацию о возможном иске Польши к России. Дипломат отметила, что у Варшавы перед Москвой остались неоплаченные счета супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, Марины Мнишек, дочери польского магната.
«То есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные», – заявила Захарова, отвечая на вопрос о перспективах иска.
Ранее Захарова предложила властям Польши послушать оперу «Иван Сусанин» вместо обсуждения выплаты репараций.
Financial Times сообщила, что Польша готовит иск к России за нанесенный ущерб в период Польской Народной Республики, когда страна была союзником СССР.
Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.