В ДТП с автобусом и бензовозом на трассе М-4 пострадали четыре пассажира

Четыре человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и бензовоза на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, передает ТАСС.
По информации регионального управления МЧС, авария произошла в 08:15 по московскому времени в Миллеровском районе на 868-м километре автодороги, когда автобус следовал по маршруту Москва – Стаханов (ЛНР).
В областной спасательной службе уточнили: «На 9.05 стало известно, что из 17 пассажиров автобуса 4 человека спасатели передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в миллеровскую ЦГБ». Остальных пассажиров разместили в передвижном пункте обогрева, чтобы обеспечить им необходимую помощь и комфорт до прибытия замены транспорта.
Для ликвидации последствий ДТП были привлечены пять единиц техники и четырнадцать человек личного состава. В настоящее время движение организовано по одной полосе, чтобы не затруднять проезд на этом участке трассы. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
