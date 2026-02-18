В ДТП с автобусом и бензовозом на трассе М-4 пострадали четыре пассажира

В ДТП с автобусом и бензовозом на трассе М-4 «Дон» пострадали четыре пассажира

Tекст: Мария Иванова

Четыре человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и бензовоза на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, передает ТАСС.

По информации регионального управления МЧС, авария произошла в 08:15 по московскому времени в Миллеровском районе на 868-м километре автодороги, когда автобус следовал по маршруту Москва – Стаханов (ЛНР).

В областной спасательной службе уточнили: «На 9.05 стало известно, что из 17 пассажиров автобуса 4 человека спасатели передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в миллеровскую ЦГБ». Остальных пассажиров разместили в передвижном пункте обогрева, чтобы обеспечить им необходимую помощь и комфорт до прибытия замены транспорта.

Для ликвидации последствий ДТП были привлечены пять единиц техники и четырнадцать человек личного состава. В настоящее время движение организовано по одной полосе, чтобы не затруднять проезд на этом участке трассы. Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, накануне в Туве произошло смертельное ДТП с двумя машинами, в результате которого погибли пять человек.

В Тульской области за сутки произошли семь дорожно-транспортных происшествий на трассе М-4.

Ранее ДТП с участием грузовиков парализовало движение на трассе «Дон» М-4.