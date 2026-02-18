Сын Трампа занялся производством военных дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Эрик Трамп вложился в израильскую компанию-производителя дронов Xtend, которая выходит на биржу через слияние с JFB Construction Holdings на сумму 1,5 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Соглашение укрепляет связи семьи Трампов с оборонной промышленностью, что соответствует приоритетам администрации, и дает им финансовую заинтересованность в секторе, который может получить дополнительную поддержку от Пентагона.

Xtend готовится участвовать в конкурсе за госконтракты, в том числе в программе министерства обороны Drone Dominance с бюджетом 1,1 млрд долларов. Эта инициатива стартует с испытаний прототипов на базе Форт-Беннинг в Джорджии, где Xtend станет одной из 25 компаний, претендующих на дальнейшее производство беспилотников.

Акции JFB, которые с сентября выросли более чем на 450%, во вторник рухнули на 43% и стоили 17 долларов. Сделку организовала инвестиционная компания Dominari Holdings, базирующаяся в Trump Tower и ранее работавшая с семейством Трампов.

В своем заявлении Эрик Трамп подчеркнул: «Я невероятно горжусь тем, что инвестирую в компании, в которые верю. Дроны – это, безусловно, технология будущего. Xtend обладает невероятным потенциалом». Представители Xtend и JFB комментариев пока не дали.

Дональд Трамп – младший, по данным Bloomberg, также связан с этим сектором через долю в Unusual Machines, оцениваемую в 4 млн долларов, и венчурный фонд 1789 Capital, инвестирующий в оборонные стартапы. Среди них – Anduril Industries, Vulcan Elements и Hadrian.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский суд признал россиянина виновным в преступлении на почве ревности к сыну Дональда Трампа.

Сын Трампа вызвал полицию Лондона после того, как преступление было совершено в прямом эфире.