RTX Corp. нарастила темпы производства ракет после угроз Трампа

Tекст: Алексей Дегтярёв

RTX Corp. улучшила показатели по поставкам ключевых ракет для ВМС США, однако ее работа все еще не полностью соответствует ожиданиям, передает Bloomberg.

Агентство по управлению контрактами Пентагона охарактеризовало исполнение обязательств как «плохое по сравнению с ожиданиями», но отметило, что ситуация «улучшается».

Ранее Трамп пригрозил разорвать отношения с подрядчиком, обвинив руководство в приоритете интересов акционеров над нуждами армии. RTX Corp. получила контракт на 1 млрд долларов на создание 625 ракет SM-6, но столкнулась с задержками двигателей от субподрядчика L3Harris.

Сейчас темпы производства выросли: при плановом показателе девять ракет в месяц компания с июля выпускает в среднем 16 единиц. Конгресс утвердил выделение 378 млн долларов на закупку дополнительных партий этого вооружения.

SM-6 остается единственной ракетой в арсенале США, способной поражать цели в воздухе, на земле и перехватывать баллистические снаряды. Главной задачей боеприпаса называют защиту кораблей от китайских противокорабельных ракет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не даст оборонным компаниям выплачивать дивиденды или выкупать собственные акции, пока они не станут больше инвестировать в производство и исследования.

После этого у ряда оборонных подрядчиков, включая RTX Corp., снизились акции.