Tекст: Алексей Дегтярёв

Гражданин России 2007 года рождения по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима, собирался устроить теракт с использованием самодельного взрывного устройства, пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Молодой человек сам установил связь с украинскими спецслужбами через Telegram, по инструкциям куратора он сделал самодельную бомбу. У него нашли порядка 1,5 кг самодельного бризантного взрывчатого вещества.

Также у мужчины нашли личный дневник с его записями на украинском языке, подтверждающими его противоправную деятельность, и средства связи для контактов с куратором.

Уголовное дело завели по статьям «Покушение на теракт» «Незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

Сам подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Его арестовали на два месяца.

Ранее жителя Алтайского края арестовали за то, что он сообщал СБУ о передвижении армейских колонн в регионе.

