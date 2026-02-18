  • Новость часаЕвросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    Белгород подвергся ракетному обстрелу
    Уиткофф оценил итоги первого дня переговоров по Украине в Женеве
    Захарова заявила о попытках сорвать мирные переговоры по Украине
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Опрос: Каждый пятый европеец предпочел диктатуру демократии
    18 февраля 2026, 10:15 • Новости дня

    Евросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия подготовила стратегию поддержки восточных регионов ЕС, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, сообщает Politico.

    Европейская комиссия объявит о планах инвестировать в регионы Евросоюза, которые граничат с Россией, Белоруссией и Украиной и испытывают экономические трудности из-за конфликта, передает Politico.

    Наибольший удар пришёлся по Прибалтике, Финляндии и Польше: эти регионы столкнулись с падением инвестиций, сокращением грузопотока и снижением туристического потока.

    Как отметила член городского совета Турку Ниина Ратилайнен, «самые безопасные границы – это не только контролируемые, но и живые». По её словам, инвестиции в рабочие места, чистую энергетику и образование создают основу реальной безопасности. В Еврокомиссии опасаются, что депопуляция восточных регионов может снизить способность Европы защищать границы, а экономические трудности сделают население более уязвимым к российской пропаганде и радикальным политическим силам.

    Губернатор польского Подкарпатского воеводства Владислав Ортыль указал, что его регион «находится под непосредственным воздействием войны, включая миграционное давление, транспортные сбои и рост нагрузки на экономику и госуслуги». Он заявил о необходимости перераспределения ресурсов ЕС для повышения устойчивости приграничных территорий в условиях нарастающей геополитической напряжённости.

    Комиссия подчёркивает, что приоритетом является оживление приграничных районов, пострадавших экономически из-за СВО на Украине. В проекте документа отмечено: «Безопасность Европы начинается на её восточной границе. Сильная, процветающая и устойчивая восточная граница необходима для защиты всего континента».

    Однако опережать новые вложения в рамках действующего бюджета ЕС, рассчитанного до 2028 года, не получится – стратегия, которую готовит исполнительный вице-президент Раффаэле Фитто, не предусматривает дополнительных средств. Вместо этого предполагается использовать существующие фонды регионального развития и дать странам возможность привлекать финансирование от международных финансовых институтов через платформу EastInvest.

    Литва и другие страны Балтии уже рассчитывают закрепить финансирование восточных регионов в новом бюджете ЕС с 2028 года, чтобы учесть их особую ситуацию. Как заявил министр по делам Европы Литвы Сигитас Миткус, представленная стратегия станет «живым документом», который будет определять подход к поддержке приграничных территорий в дальнейшем.

    Экономическая ситуация в Финляндии оказалась под угрозой тяжелого кризиса из-за разрыва связей с Россией и участия в прокси-войне.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз теряет прибыльные компании из-за утраты конкурентоспособности и высоких цен на электроэнергию.

    Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков отметил, что упадок Европы связан с ее одержимостью ситуацией на Украине и стремлением нанести поражение России.

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году

    Евростат подсчитал потери ЕС от отказа от российской нефти

    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть, так как цены для европейцев остаются повышенными после отказа от российского черного золота, следует из данных Евростата.

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок, передает РИА «Новости».

    Согласно данным Евростата, санкции, введенные против российской нефти, повысили стоимость сырья для европейских стран. «Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке – цены поползли вверх», – говорится в публикации.

    С 2021 года цена барреля нефти для ЕС выросла с 57,4 евро до 64,3 евро в 2025 году. При этом объем закупаемой нефти в ЕС сократился: за 2025 год страны Евросоюза приобрели 3,3 млрд баррелей против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году.

    Несмотря на сокращение объемов, стоимость импорта нефти увеличилась с 193,8 млрд евро до 212,3 млрд евро в 2025 году. Как отмечает агентство, упущенная выгода от подорожания импортной нефти для Европы составила 22,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль поддержал мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала инструментом шантажа.

    Германия понесла убытки в размере 40 млрд евро из-за отказа от российской нефти.

    Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на перевозку российской нефти.

    15 февраля 2026, 19:43 • Новости дня
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза пока не готовы назвать Киеву конкретные сроки вступления в объединение, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». По её словам, государства-члены ЕС не готовы дать какую-либо определённость по этому вопросу.

    Каллас отметила, что «предстоит проделать еще много работы», однако подчеркнула: «я думаю, что первоочередная, неотложная необходимость в том, чтобы двигаться дальше и показать то, что Украина является частью Европы по факту».

    Таким образом, несмотря на поддержку Киева, Евросоюз пока не намерен фиксировать возможную дату вступления Украины в состав блока даже в рамках потенциального мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    18 февраля 2026, 05:56 • Новости дня
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    Bloomberg: Новые санкции против России разобщили Евросоюз
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Европейском союзе возник разлад из-за нового пакета антироссийских санкций, из-за этого рестрикции могут быть ослаблены, пишут информационные агентства.

    Попытка ЕС установить новые санкции против портов и банков натыкается на сопротивление, из-за этого санкции могут быть ослаблены, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    По этим данным, Италия и Венгрия отказались поддерживать ограничения против порта Кулеви в Грузии, так как порт поставляет в том числе газ Азербайджана для Европы.

    Греция и Мальта усомнились в необходимости ограничений в отношении индонезийского порта, и предложения заменить потолок цен на нефть из России.

    Руководитель дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что Брюссель намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций уже в феврале. В него планируют включить запрет на перевозки сырой нефти, новые меры против банковской системы и экспортные барьеры для товаров на сумму более 360 млн евро.

    Ранее сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что президент США Дональд Трамп якобы затягивает рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций.

    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

    17 февраля 2026, 16:33 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о готовности срочно обсудить поставки нефти для Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В условиях прекращения транзита по трубопроводу «Дружба» Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

    Еврокомиссия готова экстренно обсудить вопросы поставок российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба». По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, приоритетом для Еврокомиссии остается энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива».

    По словам Итконен, ЕК взаимодействует с украинской стороной по поводу сроков восстановления работы трубопровода и рассматривает возможность поставок нефти морем через Хорватию по запросу Венгрии. ЕК поддерживает постоянный контакт со всеми вовлеченными странами для поиска решения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения относительно использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за ограничений Евросоюза и США.

    Ранее компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но отказалась возобновить прокачку.

    Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину названы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.

    17 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Постпред ОЗХО ответил на обвинения Запада в «отравлении» Навального

    Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ожидает в ближайшем будущем вменяемого диалога с Западом, в том числе по делу блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

    По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

    Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

    «Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

    Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

    Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    17 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Еврокомиссия объявила о расследовании против Shein из-за секс-скандала

    Еврокомиссия начала расследование продажи напоминающих детей секс-кукол через Shein

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская торговая платформа Shein столкнулась с расследованием Еврокомиссии из-за продажи секс-кукол, напоминающих детей, и возможного нарушения норм безопасности товаров для детей.

    Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении китайской онлайн-платформы Shein, сообщает ТАСС.

    Поводом стали жалобы на продажу через сайт секс-кукол, напоминающих детей, а также несоблюдение европейских стандартов безопасности товаров для несовершеннолетних. В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что дело возбуждено на основании Акта о цифровых услугах ЕС, регулирующего ответственность онлайн-магазинов за контент и товары.

    «Сегодня Еврокомиссия начала официальный процесс против компании Shein на основании Акта о цифровых услугах ЕС за дизайн, вызывающий привыкание, отсутствие транспарентности в системе рекомендации товаров и продажу нелегальных товаров, включая предметы детской порнографии», – говорится в заявлении.

    Власти Евросоюза указали, что проанализировали 27 товаров для детей, продающихся на Shein, и пришли к выводу, что они не соответствуют европейским нормам.

    Расследование также затрагивает механизмы платформы, которые поощряют пользователей за активность, что может вызывать привыкание, и эффективность системы, предотвращающей продажу запрещенных товаров. Количество пользователей Shein в ЕС, по данным Еврокомиссии, составляет 145 млн.

    Скандал вокруг Shein разгорелся осенью прошлого года, когда французские СМИ сообщили о продаже секс-кукол, напоминающих несовершеннолетних. После публикаций компания за несколько дней удалила из ассортимента не только этот товар, но и все секс-куклы, а также внедрила дополнительные меры по пресечению подобных продаж. Несмотря на это, власти Франции приостановили работу платформы на территории страны, а Еврокомиссия спустя три месяца инициировала собственное расследование.

    Ранее французские издания также писали о низких ценах на товары Shein и возможных нарушениях прав работников на производстве, а также экологическом ущербе. Однако именно скандал с секс-куклами стал главным поводом для жестких мер со стороны европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, таможенные службы Франции заявили о выявлении дефектов в каждой четвертой посылке, поступающей от компании Shein.

    Ранее европейцев призвали не заказывать рождественские подарки из Китая.

    Франция ранее призвала страны ЕС ввести санкции против китайского онлайн-ретейлера Shein.

    16 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    В Европе стали активнее обсуждать возвращение прямых контактов с Россией

    Pais сообщила о публичных обсуждениях возобновления диалога Европы с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне усиливающихся разногласий с Вашингтоном в ряде европейских стран всё активнее звучат призывы к возобновлению прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС, сообщает газета Pais.

    Обсуждения о возобновлении прямых контактов Европы с Россией становятся все более открытыми, особенно на фоне напряженных отношений с Вашингтоном, пишет Pais.

    Газета отмечает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони поддерживает идею диалога с Россией, и ее позицию разделяют власти Австрии, Люксембурга и Чехии, тогда как Великобритания и ФРГ выступают против, передает РИА «Новости».

    В публикации также приводится мнение, что растущее недовольство европейских стран позицией США в вопросах безопасности подталкивает их к более самостоятельному обсуждению отношений с Москвой. Лидер Франции Эммануэль Макрон недавно заявил о необходимости прекратить зависимость от Соединенных Штатов и начать прямой разговор с Россией.

    Макрон в интервью 10 февраля напомнил о важности структурирования диалога между Европой и Россией, а также о возможном назначении спецпосланника для переговоров. По его словам, Париж уже восстановил каналы связи с Москвой на техническом уровне.

    Итальянский премьер Мелони в январе предложила назначить спецпредставителя ЕС по украинскому урегулированию и призвала Европу начать диалог с Россией по ситуации на Украине. К этой позиции присоединился и президент Финляндии Александр Стубб, заявивший, что в перспективе необходим диалог на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении создать прямой канал связи с Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил готовность поддержать возвращение к диалогу с Россией. Париж возобновил технические контакты с Москвой и рассчитывает выработать общий европейский подход к диалогу с Россией.

    17 февраля 2026, 08:23 • Новости дня
    Посол заявил о дефиците жилья в Нидерландах из-за санкций ЕС против России

    Посол Тарабрин: Санкции ЕС против России привели к дефициту жилья в Нидерландах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Санкции Европейского союза против России привели к заметному росту инфляции и стоимости жизни для граждан Нидерландов, сообщил посол России в Гааге Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, более всего санкционная политика ЕС ударила по обычным гражданам, что выразилось в удорожании коммунальных услуг и продуктов, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что отказ от российских энергоносителей и металлов стал причиной повышения цен на электроэнергию и строительные материалы. Это негативно сказалось на рынке недвижимости в стране. По словам Тарабрина, в ноябре 2025 года в Нидерландах был зафиксирован дефицит около 400 тыс. домов.

    10 февраля премьер Словакии Роберт Фицо считает, что реальное проявление силы Европейского союза заключалось бы в начале переговоров с Россией, а не в новых санкциях.

    Ранее сообщалось, что новый пакет санкций включает общесекторальные ограничения. Евросоюз переходит от схемы предельных цен стран G7 к полному запрету на морские перевозки российской нефти.

    17 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине сообщили о контакте представителей ЕС с делегацией Киева в Женеве

    Представители Британии, Франции, Германии общались с делегацией Киева в Женеве

    Tекст: Вера Басилая

    Советники по вопросам безопасности лидеров Великобритании, Франции, Германии и Италии находятся на постоянной связи с украинской делегацией на переговорах по Украине в Женеве, заявил советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

    По словам Лещенко, советники по вопросам безопасности лидеров Британии, Франции, Германии и Италии поддерживают постоянный контакт с делегацией Киева на переговорах по Украине в Женеве, передает РИА «Новости».

    «Если не в комнате, то на постоянной связи», – заявил советник офиса Владимира Зеленского.

    Источники агентства сообщили, что встречи советников по национальной безопасности этих европейских стран с представителями Украины и США могут пройти на полях женевских переговоров. Отдельно уточнялось, что делегация Британии в Женеве намерена получить подробную информацию об итогах обсуждений.

    Ранее делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental в Женеве, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США.

    Во вторник переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    17 февраля 2026, 12:39 • Новости дня
    ЕС скорректировал предложение по 20-му пакету санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия внесла изменения в предложение по 20-му пакету антироссийских санкций, текст будет представлен для обсуждения постпредами стран Евросоюза в среду и пятницу, сообщил осведомленный европейский источник.

    Кипрское председательство в Совете ЕС распространит пересмотренные тексты в ближайшие часы, после чего они будут рассмотрены постоянными представителями стран Евросоюза на заседаниях в среду и пятницу, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства, постпреды ЕС планируют согласовать пакет до понедельника 23 февраля, чтобы главы МИД стран сообщества могли окончательно утвердить его на своем заседании и ввести в действие к 24 февраля.

    Собеседник агентства уточнил, что заседания на этой неделе в среду и пятницу будут посвящены согласованию деталей пакета с целью его утверждения и введения к годовщине начала спецоперации на Украине.

    Венгрия настаивает на исключении российских спортивных функционеров из санкционного списка Евросоюза.

    Европейские чиновники задерживаются с подготовкой двадцатого пакета антироссийских санкций.

    Евросоюз обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    17 февраля 2026, 06:37 • Новости дня
    Посол в Париже Мешков: У ЕС нет предложений по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель не имеет реальных планов урегулирования украинского конфликта, он ограничивается попытками сорвать переговорный процесс и поддержать напряженность, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

    В отличие от Москвы, Вашингтона или Киева, европейские страны не располагают внятными инициативами по достижению договоренностей, сказал Мешков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Россия не закрывает двери для контактов и готова к общению.

    «Дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой», – добавил он.

    По словам главы дипмиссии, объединение способно лишь выдвигать идеи, нацеленные на срыв диалога и затягивание противостояния. Мешков отметил, что у российской стороны и США есть четкие позиции, определенные наработки имеются и у украинцев, но европейцам предложить нечего.

    Ранее сообщалось, что в нескольких европейских странах начали активнее рассуждать о возобновлении прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС.

    До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о намерении создать прямой канал связи с Россией.

