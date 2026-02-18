Politico сообщило о планах Мерца стать «европейским Карни»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкий канцлер Фридрих Мерц, выступая на форуме в Давосе, заявил: «Старый порядок рушится с головокружительной скоростью», передает Politico.

По словам Мерца, мир вступил в новую эпоху, построенную на силе, и «это неуютное место». Его выступление прозвучало на фоне обсуждений последствий политики президента США Дональда Трампа для Европы.

Хотя речь канцлера произвела впечатление, её затмила речь премьер-министра Канады Марка Карни, который назвал разрыв Запада эпохальным событием. В попытке перехватить инициативу, Мерц выступил с открывающей речью на Мюнхенской конференции по безопасности, призвав Европу отказаться от самодовольства и не извиняться за свои ценности. Он попытался мобилизовать участников на фоне опасений по поводу внешней политики США.

Несмотря на усилия, позиции Мерца внутри Германии остаются слабыми: рейтинг его партии ХДС в начале 2026 года составил 24%, уступая ультраправой АдГ с 27%. Личная поддержка канцлера также невысока – им довольны лишь 23% опрошенных, а среди сторонников ХДС – чуть больше половины. Экономика Германии восстанавливается медленно: рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1%, а уровень банкротств – максимальный за последнее десятилетие.

Мерц признает, что экономика находится в «очень критическом состоянии» и требует реформ, но коалиция сталкивается с противоречиями: социал-демократы выступают против ряда предложений, направленных на сокращение социальной поддержки и рост занятости. Кроме того, Германия испытывает трудности из-за прекращения закупок российского газа, американских тарифов и конкуренции со стороны Китая в автопроме.

Впереди – ключевые выборы в Саксонии-Анхальт 6 сентября. По прогнозам, АдГ может получить 39%, тогда как ХДС – 26%. В случае победы ультраправых партия впервые сможет контролировать региональный парламент и получить место в Бундесрате, что вновь поставит на повестку отказ ведущих партий от сотрудничества с АдГ. Мерц надеется, что экономическая стабилизация и усталость избирателей от потрясений сыграют ему на руку, как это произошло с Карни в Канаде, однако впереди остается много неопределенности.

