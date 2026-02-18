Такаити переизбрана премьер-министром Японии

Tекст: Дарья Григоренко

В ходе голосования в нижней палате парламента за нее проголосовали 354 депутата. Это гарантировало ей победу, так как именно эта палата обладает решающим голосом в выборе главы правительства, передает ТАСС.

Одновременно проходило голосование и в верхней палате, однако у правящего блока там меньшинство. Несмотря на это, именно результат голосования в нижней палате определяет итог – Такаити официально становится премьер-министром.

Большинство мест в нижней палате принадлежит ЛДП и ее партнеру по коалиции – партии «Общество обновления Японии», что позволило без труда обеспечить переизбрание Такаити на пост главы кабинета министров.

Ранее Санаэ Такаити пообещала ужесточить национальную оборонную стратегию и обеспечить защиту территории, воздушного пространства и вод страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Либерально-демократическая партия Японии начала официальные обсуждения создания «азиатской НАТО» в 2024 году.

9 февраля коалиция премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала историческую победу на выборах.