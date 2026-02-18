Япония решила с апреля запретить использование пауэрбанков в самолетах

NHK сообщил о запрете пауэрбанков в самолётах Японии с апреля

Tекст: Мария Иванова

С апреля в Японии будет введён запрет на использование пауэрбанков на борту самолётов, вылетающих и прибывающих в страну, сообщает NHK.

Министерство транспорта приняло такое решение на фоне роста числа случаев возгорания и задымления мобильных аккумуляторов в салонах воздушных судов, передает РИА «Новости».

Ожидается, что новые правила утвердят в марте. После этого власти Японии внесут изменения в авиационное законодательство, чтобы ограничения вступили в силу уже с апреля.

В частности, запретят заряжать смартфоны и другие устройства от пауэрбанков во время полёта, а также заряжать сами аккумуляторы от бортовых розеток. Кроме того, пассажирам разрешат брать с собой в ручной клади не более двух пауэрбанков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в жтом году Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов.

Vietnam Airlines запретила перевозку литий-ионных батарей на своих рейсах.

Самолет компании Air China ранее совершил экстренную посадку в Шанхае из-за возгорания батареи в багаже.