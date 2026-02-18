Синоптик сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве

Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве может превысить 80 см

Tекст: Мария Иванова

Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки может достичь исторического максимума для февраля, сообщает Telegram-канал Тишковца.

ак рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, после мощного снегопада есть все шансы побить рекорд 1994 года, когда снежный покров в столице вырос до 72 см.

Главный удар стихии ожидается в четверг: на Москву и Подмосковье обрушится 50% месячной нормы снега. Снегопад начнется около шести утра и усилится к середине дня, по прогнозу выпадет до 20-25 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться на 29-34 см. «Возможен рекорд высоты снежного покрова!» – предупредил синоптик.

Прошлый максимум для февраля был зафиксирован тридцать лет назад, а абсолютный рекорд зимы держится с 1966 года, когда 19 февраля высота сугробов достигла 64 см. По самым пессимистичным расчетам, нынешний снег может увеличить этот показатель до 80 см, что вдвое превышает климатическую норму для февраля – 39 см.

Тишковец отметил, что из-за стихии в городе вырастет число дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов. Видимость ухудшится до 1-2 км, ожидается юго-восточный ветер до 10 м/с с порывами, температура ночью составит минус 10 – минус 13 градусов, днем потеплеет до минус 5 – минус 8. Давление резко упадет, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К концу недели, по прогнозу, погода начнет стабилизироваться.

