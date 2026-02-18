Омские школьники получили реальные сроки за сожжение военного вертолета

Tекст: Алексей Дегтярёв

Преступление было совершено в сентябре 2024 года, подростки 2008 года рождения проникли на территорию аэродрома «Омск-Северный» и с помощью самодельной зажигательной смеси подожгли вертолет Ми-8, передает РИА «Новости».

Сотрудники силовых ведомств оперативно установили личности злоумышленников и задержали их в течение суток.

На допросе задержанные признались, что действовали по заданию куратора из мессенджера Telegram. За диверсию им обещали вознаграждение в 20 тыс. долларов, однако после отправки видеозаписи поджога денег исполнители так и не увидели.

Также подростков обязали выплатить Минобороны ущерб в 668 млн рублей «в солидарном порядке».

