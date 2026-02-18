Tекст: Вера Басилая

Божена Рынска в соцсетях описала, как жители Латвии разочаровались в возможностях НАТО. По словам блогера, «надежды на мощь альянса» рухнули после того, как обещанное шоу с пролетом военной авиации НАТО над Юрмалой свелось к появлению двух устаревших самолетов.

Она отметила, что спустя три года Литва и Эстония провели учения, имитируя «нападение России», но оба государства признали провал своих оборонительных сценариев.

«Честно сказали: мы просрали все. С разгромным счетом просрали учебное нападение России. Это результат тренировок НАТО за четыре года», – отметила Рынска.

Латвия, по ее словам, даже не стала проводить подобные мероприятия, чтобы избежать публичного позора. Блогер также выразила скептицизм по поводу возможной поддержки Франции в случае реальной угрозы.

«И когда мне мой друг, этнический француз, живущий в Риге, бьет себя пяткой в грудь и кричит, что Франция не позволит и будет воевать за Латвию, я ржу как конь. То-то вы во вторую войну за себя повоевали. Видели мы, какие вы вояки», – написала блогер.

«Франция ни за какую Латвию не впишется. Забудьте. Две балтийские страны учения провалили с позором. Третья даже репетировать не стала. Вот наш итог на сегодняшний день», – подытожила блогер.

Латвия заняла второе место в январском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

Ранее сообщалось, что военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы.