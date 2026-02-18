  • Новость часаЕвросоюз задумался об экономическом спасении приграничных с Россией регионов
    18 февраля 2026, 08:34

    Корабль ТОФ атаковал условную подлодку торпедами у Камчатки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У побережья Камчатки противолодочный корабль «МПК-82» ТОФ выполнил торпедную стрельбу и осуществил минные постановки, сообщили в ТОФ.

    У побережья Камчатки малый противолодочный корабль «МПК-82» Тихоокеанского флота успешно провел торпедные учения и выполнил постановку минных рубежей, передает РИА «Новости». Учения проходили в морском полигоне Авачинского залива.

    По сценарию, атомная подводная лодка условного противника пыталась проникнуть в территориальные воды России. «Экипаж «МПК-82» своевременно обнаружил подводного «нарушителя» и приступил к выполнению действий по принуждению его к всплытию», – отметили в пресс-службе флота. Когда субмарина условного противника попыталась уйти от преследования, по ней была произведена учебная торпедная атака.

    После этого экипаж «МПК-82» выполнил постановку мин-ракет для создания противолодочного рубежа. В ночное время был также отработан эпизод противодействия подлодке с использованием реактивной бомбомётной установки РБУ-6000.

    В качестве условного противника использовалась одна из атомных подлодок подводных сил ТОФ. Учения прошли в рамках сдачи элементов курсовой задачи «К-2», все задачи были успешно выполнены, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Тихоокеанского флота провели тренировки по поиску подводных лодок противника на Камчатке.

    Корабли ТОФ вышли в море для проведения стрельб.

    16 февраля 2026, 16:59
    ВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу

    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по участку трассы «Харьков – Симферополь – Ялта»

    Два управляемых авиационных боеприпаса поразили участок автотрассы Харьков – Симферополь – Ялта. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что асфальтное покрытие дороги частично разрушено, однако жертв среди гражданских и военных нет.

    «Целью удара двумя управляемыми авиационными бомбами стал участок трассы Харьков – Симферополь – Ялта. В результате падения боеприпасов асфальтное покрытие дороги получило частичные повреждения. К счастью, обошлось без жертв. Благодарю наши подразделения ПВО и всех, кто обеспечивает безопасность региона. Зафиксировано лишь частичное разрушение дорожного полотна», – написал Балицкий в Telegram-канале.

    Он уточнил, что угрозы для движения автотранспорта нет. Балицкий пообещал, что поврежденный участок будет восстановлен в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об уничтожении 102 беспилотников над российской территорией за четыре часа.

    Российские войска улучшили тактическое положение и нанесли значительный урон подразделениям ВСУ, а также освободили ряд населенных пунктов. Средства ПВО уничтожили 88 беспилотников ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    15 февраля 2026, 13:56
    Tagesspiegel сообщил о провале украинских ракет «Фламинго» из-за ударов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская ракета «Фламинго» стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

    Украинская ракета «Фламинго» оказалась неудачным проектом на фоне ударов российских войск и внутренних проблем на Украине, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Tagesspiegel. В публикации отмечается: «Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям».

    Военный аналитик Густав Грессель рассказал, что зимой на западе Украины были поражены несколько объектов, о которых киевские власти предпочли не распространяться. По мнению издания, подобная скрытность говорит о поражении именно военных предприятий. Еще один эксперт Фабиан Хоффман считает, что «Фламинго» – лишь часть целого ряда украинских амбициозных, но несостоявшихся проектов, причина в которых – технологическая отсталость и глубокая коррумпированность оборонного сектора Киева.

    Ранее Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил, что производственная линия «Фламинго» была уничтожена ракетным ударом. Газета Wall Street Journal также сообщала, что Украина не располагает ресурсами для выпуска достаточного числа этих ракет, а новое оружие не способно изменить ситуацию на фронте, как и поставки ранее переданного Киеву вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники Мюнхенской конференции по безопасности покинули зал во время дискуссии с Владимиром Зеленским. Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго».

    17 февраля 2026, 14:40
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    15 февраля 2026, 12:57
    Минобороны России сообщило об успехах ВС России на разных участках фронта
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска улучшили тактическое положение на нескольких направлениях, нанеся значительный урон подразделениям ВСУ и освободив ряд населенных пунктов, сообщило Миниобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированной бригаде и бригаде теробороны ВСУ в районах Мирополья и Мельи Сумской области, сообщает Минобороны России. В Харьковской области была атакована механизированная бригада, центр сил спецопераций ВСУ и националистический отряд «Кракен», в результате чего потери противника составили более 180 военнослужащих, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены два склада материальных средств.

    Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в ряде населённых пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Противник лишился до 160 военнослужащих, пяти боевых бронированных машин, 16 автомобилей и американской самоходной установки «Paladin», а также пяти складов боеприпасов.

    Подразделения «Южной» группировки войск также улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в этом направлении достигли 130 военных, уничтожены бронетехника польского и американского производства, а также несколько складов боеприпасов, материальных средств и топлива.

    Войска «Центр» улучшили тактическое положение, атаковав живую силу и технику многочисленных подразделений ВСУ, включая механизированные, егерские, аэромобильные бригады, штурмовые полки, морскую пехоту и спецназ, в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника составили более 275 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

    Группировка «Восток» продвинулась в глубину обороны и освободила населённый пункт Цветковое в Запорожской области. Противник потерял свыше 320 военнослужащих, бронетехнику, автомобили, артиллерийские орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. В свою очередь, подразделения «Днепр» освободили три населённых пункта Запорожской области, а также нанесли поражение в районах Орехова, Солнечного и Садового, уничтожив до 45 военнослужащих ВСУ, 15 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по транспортной инфраструктуре, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранным наёмникам в 147 районах. Противовоздушная оборона сбила 222 беспилотника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолётов, 283 вертолёта, более 114 тыс. беспилотников, 650 зенитных комплексов, около 28 тыс. танков и других бронемашин, а также более 33 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения освободили четыре населенных пункта в Запорожской области. В состав освобожденных территорий вошли Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.

    16 февраля 2026, 10:35
    В Нидерландах заявили о возможности взломать F-35 «как iPhone»
    @ Nicolas Economou/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бортовые компьютерные системы новейших американских боевых самолетов F-35 можно перепрограммировать для установки стороннего оборудования в обход официальных каналов разработчика, заявил глава Минобороны Нидерландов Гийс Туйнман.

    Взлом защиты истребителя в случае отказа США от его обслуживания возможен, сказал Туйнман, пишет The War Zone.

    Чиновник отметил, что иностранные заказчики обеспокоены зависимостью от Вашингтона и ищут альтернативные пути модернизации техники.

    «Если вы все же хотите провести модернизацию, я скажу то, чего не должен говорить: вы можете сделать джейлбрейк (взлом – прим. ВЗГЛЯД) F-35 точно так же, как iPhone», – сказал Туйнман.

    Попытка кустарного вмешательства в облачные системы ALIS или ODIN приведет к конфликту с производителем Lockheed Martin. Даже при успешном взломе ПО самолеты быстро потеряют боеспособность без поставок запчастей и доступа к полетным данным.

    Ранее в Бельгии объявили о планах закупить у США 11 дополнительных истребителей F-35A.

    До этого Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35.

    17 февраля 2026, 19:50
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    15 февраля 2026, 12:16
    Минобороны России сообщило об освобождении четырех населенных пунктов Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате продвижения российских подразделений в Запорожской области освобождены четыре населенных пункта, включая Цветковое, Запасное, Магдалиновку и Приморское, сообщает Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжают наступление на территории Запорожской области, передает Минобороны в MAX. В частности, российские силы взяли под контроль населенный пункт Цветковое.

    Также отмечается, что бойцы группировки «Днепр» провели активные и решительные действия, в результате которых были освобождены еще три населенных пункта в Запорожской области: Запасное, Магдалиновка и Приморское .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские подразделения освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    17 февраля 2026, 10:01
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    17 февраля 2026, 02:25
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    15 февраля 2026, 13:17
    Норвегия оплатила совместную с ФРГ покупку запчастей Patriot для Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия выделяет около 105 млн долларов на совместную с Германией закупку запчастей для украинских ЗРК Patriot, сообщает норвежское министерство обороны и офис премьер-министра страны.

    Министерство обороны Норвегии и офис премьер-министра страны объявили о выделении более одного миллиарда крон (примерно 105 млн долларов) на совместную с Германией закупку запчастей для украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

    В официальном пресс-релизе норвежского правительства говорится, что расходы между Осло и Берлином поделены поровну. Р

    Ранее, в августе 2025 года, министерство обороны Норвегии информировало о соглашении с Германией по финансированию приобретения двух систем Patriot с боеприпасами для Украины. В субботу представители норвежского оборонного ведомства сообщили о подписании двустороннего оборонного соглашения между Норвегией и Германией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обвинило Норвегию в эскалации конфликта на Украине.

    Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов.

    Норвегия и Германия решили профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    15 февраля 2026, 11:49
    Клинцевич назвал адаптивность главным преимуществом армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ключевое преимущество Вооруженных сил России в зоне СВО – это способность гибко реагировать на изменения, сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    Клинцевич заявил, что главным преимуществом российских войск на Украине является их адаптивность, передает РИА «Новости». По его словам, западные военные аналитики высоко ценят способность Вооруженных сил России мгновенно реагировать на изменения обстановки на поле боя.

    Клинцевич подчеркнул, что «основное преимущество ВС РФ, которое ценит Запад, – это адаптивность. Мы меняемся постоянно и очень быстро. Обратите внимание – мы первыми начали делать мангалы на танки, все смеялись, а потом это оказалось эффективным. Много всяких изменений, которые мы делаем, мы делаем первыми и очень быстро».

    Эксперт назвал гибкость российской армии, как на стратегическом, так и на тактическом уровне, главным фактором успеха на фронте. Он отметил, что западным странам сложно сопоставить свои возможности с российской способностью к быстрой доработке решений.

    По его словам, практически все FPV-дроны дорабатываются непосредственно на поле боя, что позволяет мгновенно менять тактику. Клинцевич добавил, что тактика российских войск полностью обновляется каждые три месяца, из-за чего ее невозможно зафиксировать на бумаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Российские войска освободили Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Российские войска освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    15 февраля 2026, 14:16
    Бельгия решила подписать контракт на 11 F-35A в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгия планирует в 2026 году подписать контракт на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A и рассчитывает обеспечить максимальное участие европейской промышленности в программе, сообщил министр обороны королевства Тео Франкен порталу Breaking Defense на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Бельгия планирует заключить контракт на приобретение 11 дополнительных истребителей F-35A в 2026 году, передает ТАСС. Франкен рассказал об этом порталу Breaking Defense на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Он отметил, что страна хочет обеспечить максимальное вовлечение европейской промышленности в проект. «Мы хотим сделать F-35 максимально европейским», – заявил Франкен. Министр подчеркнул намерение Брюсселя расширить производство истребителей в Европе и сообщил, что сборка новых самолетов будет проходить в Италии.

    Франкен также сообщил о прошедших переговорах с генеральным директором Lockheed Martin Джимом Тайклетом, подтвердив, что контракт на дополнительный заказ будет подписан в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон заказал у компании Lockheed Martin дополнительно 126 истребителей F-35. Госдепартамент США одобрил продажу Бельгии 34 самолетов F-35.

    17 февраля 2026, 16:40
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    17 февраля 2026, 22:23
    Генерал Тишков назвал цель использования Starlink в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военные применяли систему спутниковой связи Starlink для проведения операций по дезинформации противника в зоне СВО, что не повлияло на боевое управление, сообщил начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков.

    По словам генерала Тишкова, система спутниковой связи использовалась  отдельными подразделениями исключительно для введения противника в заблуждение, а также для нанесения ударов вглубь.

    «Должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства. Система боевого управления функционирует устойчиво и гарантированно обеспечивает управление войсками и силами на фронте», – пояснил генерал информационной службе «Вести».

    Ранее заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Украина заявила об использовании Россией дронов с системой Starlink. Глава МИД Польши Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу.

    17 февраля 2026, 03:55
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    16 февраля 2026, 14:19
    Иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива

    Учения КСИР стартовали на фоне усиления присутствия США в регионе

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные подразделения Ирана приступили к масштабным учениям по контролю Ормузского пролива, уделяя особое внимание быстрому реагированию на возможные угрозы.

    Учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) стартовали в районе Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    По данным иранского телевидения, маневры проходят на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и увеличения военного присутствия США. В рамках учений отрабатываются сценарии противодействия угрозам безопасности и проверяется готовность подразделений КСИР к действиям в экстремальных условиях.

    Агентство SNN уточняет, что ключевым элементом маневров станет проверка способности к быстрому и решительному реагированию на возможные провокации в стратегически важном регионе.

    Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что второй авианосец ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток из-за обострения ситуации вокруг Ирана. По его словам, дополнительная военная группа необходима на случай, если не удастся достичь договоренностей с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает вариант отправки второй авианосной группы к берегам Ирана.

    Источники в службах безопасности узнали о намерениях Израиля демонтировать иранский ракетный потенциал и производственную инфраструктуру.

    Военные чиновники изложили оперативные меры по ослаблению иранской ракетной программы, включая удары по ключевым объектам.

