Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снежного циклона

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за снега в Москве

Tекст: Мария Иванова

В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снежного циклона, передает ТАСС.

По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля. Это предпоследний уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях и риске ущерба.

Представитель Гидрометцентра отметил: «Ожидается, что в течение суток в регионе пройдет сильный, а в дневные часы местами очень сильный снег, возможна метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах». Ситуацию осложнит ветер восточной четверти с порывами до 17 метров в секунду.

Циклон зародился два дня назад на севере Адриатического моря, прошёл через Балканы, достиг Черного моря и теперь движется на север, в сторону Центральной России. В его циркуляцию втянулись теплые и очень влажные воздушные массы, которые, остывая, усиливают выпадение осадков. Синоптики подчеркивают, что циклон окажет влияние на значительную часть европейской территории России.

Штормовое предупреждение также затрагивает ряд соседних областей: Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую. В Белгородской и Воронежской областях ожидаются снег, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о предстоящей самой холодной ночи года.

В столице пообещали облачную и морозную среду.

Между тем в европейской части России синоптики зафиксировали погодные аномалии.