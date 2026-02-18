ФСБ нашла в гараже 19-летнего сибиряка крупную нарколабораторию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Силовики обнаружили подпольное производство в Дзержинском районе города, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ходе обыска оперативники изъяли специальное оборудование, свыше 40 килограммов прекурсоров и 100 литров химических реактивов. Экспертиза показала наличие около трех килограммов готового синтетического средства Альфа-PVP.

Следствие полагает, что задержанный планировал сбывать товар через интернет-магазин в регионах Сибири. Против молодого человека возбудили уголовное дело за незаконное производство запрещенных веществ в особо крупном размере.

Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

На время расследования суд отправил фигуранта в следственный изолятор.

Ранее в Самарской области раскрыли нарколабораторию, там изъяли более 50 килограммов синтетических наркотиков, предназначавшихся для продажи.