США пригрозили покинуть МЭА из-за акцента на зеленую энергетику

Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали

Tекст: Валерия Городецкая

Ирбе сообщил, что при следующей встрече с олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым на чемпионате мира он готов официально передать награды, передает РИА «Новости». «В следующий раз, когда мы встретимся на чемпионате мира, я скажу вам, где они находятся, и буду готов официально их передать. Без проблем. Мне они не нужны. Я не ношу их с гордостью», – приводит Iltalehti слова Ирбе.

Хоккеист пояснил, что тогда он не мог выбирать команду, за которую выступать, однако ценил время, проведённое в составе сборной СССР. До старта Олимпиады-2026 он заявлял, что Россия не должна участвовать в подобных соревнованиях, и не поедет на Игры, если российская сборная будет допущена. В итоге команда России в хоккейном турнире участия не получила.

После этого двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Ирбе следует вернуть все награды, завоеванные в советское время.

Ирбе остаеся одной из самых известных фигур в истории латвийского хоккея: дважды участник Матчей звезд НХЛ (1994, 1999), финалист Кубка Стэнли 2002 года в составе «Каролина Харрикейнз» и знаменосец сборной Латвии на Олимпиаде 2006 года. В 1989 и 1990 годах он становился чемпионом мира со сборной СССР, а в 1990 году был признан лучшим вратарем турнира. Голкипер ранее рассказывал, что во время награждения он отказывался смотреть на советский флаг, а в 1991 году окончательно принял решение больше не выступать за сборные СССР и СНГ.

