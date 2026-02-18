Downdetector сообщил о массовом сбое в работе YouTube

Tекст: Дмитрий Зубарев

Масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube зафиксировали пользователи из разных стран, передает ТАСС. Проблемы нашли отражение в отчетах сайта Downdetector, который отслеживает жалобы на работу онлайн-сервисов.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в США – более 320 тыс. пользователей заявили о трудностях при использовании платформы. Из общей массы 18% сообщили о некорректной работе сайта, 16% столкнулись с проблемами при потоковом просмотре видео, а у 56% полностью не функционирует приложение.

Серьёзные перебои затронули также Британию, Германию, Италию и Францию. В Британии сбой затронул свыше 37 тыс. пользователей, в Германии порядка 7 тыс., а в Италии более 5 тыс. человек сообщили о невозможности пользоваться сервисом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы допустил возможность ухода Twitch с российского рынка. В начале июня на YouTube произошел сбой в ряде стран.