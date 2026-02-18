  • Новость часаТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США
    18 февраля 2026, 06:18 • Новости дня

    Аэропорты Калуги и Казани ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Калуги и Казани временные ограничили полеты, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Казани: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщил он в Telegram-канале.

    Чуть позже Росавиация установила ограничения в калужском аэропорту Грабцево.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией силы ПВО сбили 151 БПЛА ВСУ. Минобороны сообщило, что силы ПВО за три вечерних часа вторника уничтожили над регионами России 14 дронов ВСУ.


    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Комментарии (25)
    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (22)
    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жители России столкнулись с исчезновением отправленных сообщений и сбоем при выборе контактов в Telegram.

    Пользователи жалуются на исчезновение отправленных сообщений, а также на появление заставки «нет чатов» на главной странице приложения, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что иногда пропадает возможность открыть переписку с нужным человеком – при попытке выбрать определенного контакта Telegram сбоил и открывал чат только с одним адресатом до полной перезагрузки программы.

    На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Ведомство заявило об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнице нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Марии Гринь.

    Гринь признали виновной в подготовке теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке, передает ТАСС.

    «13 июля 2024 года подсудимая подъехала к тыльной части административного здания Кировского межрайонного суда города Донецка ДНР с целью его поджога, однако Гринь довести свое преступное намерение до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в суде.

    Согласно приговору, Гринь получила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    «В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 19:36 • Новости дня
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Золото в России показало почти четырехкратный рост доходности за семь лет, значительно опередив рублевые вклады и недвижимость по уровню прибыли, отмечают эксперты.

    Доходность золота за 2019–2025 годы составила почти 295%, что делает его самым прибыльным финансовым инструментом за этот период, пишет РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-издание NEWS.ru. По словам президента Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегина Тосуняна, вложения в золото с 2019 по 2025 год увеличились почти в четыре раза. Он подчеркнул: «Вложение в золото вне конкуренции – все статистические данные указывают рост почти в четыре раза (+294,9% за семь лет)».

    Для сравнения: рублевые вклады за тот же период принесли 115% дохода, что существенно выше официальной инфляции. Тосунян уточнил, что вложения в недвижимость выросли на 62,9%, приблизившись к общему уровню роста цен.

    В то же время инвестиции в доллар, евро и акции стали убыточными. Наибольшие потери понесли вложения на фондовом рынке, отметил глава АРБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, золотые запасы России достигли рекордного уровня в 402,7 млрд долларов по итогам января.

    Ранее цены на золото и серебро обновили максимумы на мировых биржах, а стоимость золота впервые превысила 5100 долларов за тройскую унцию. Эксперты подчеркивали, что росту котировок золота способствовало ослабление курса доллара.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области погиб один человек, еще один водитель в Беловском районе не пострадал, сообщают власти региона.

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб мужчина. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также, по словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района произошла еще одна атака ВСУ на автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации. Других пострадавших в результате этих атак не было.

    Ранее, 7 февраля, в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области дрон ВСУ вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина, а три человека, включая ребенка, пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Курской области от рук ВСУ во время спецоперации погибли 460 мирных жителей, среди которых двое детей, также были ранены или покалечены 1279 гражданских лиц.

    А судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    NYT: Киев обеспокоен возвращением Мединского на переговоры

    Tекст: Вера Басилая

    Киев выразил обеспокоенность из-за появления помощника президента России Владимира Мединского в составе российской делегации на переговорах в Женеве, ожидая более жестких условий, сообщает The New York Times.

    По данным The New York Times, в Киеве выразили обеспокоенность возвращением помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что в украинских политических кругах появление бывшего министра культуры и историка по образованию Мединского было воспринято как «тревожный знак».

    По данным The New York Times, представители Киева опасаются, что с его возвращением переговоры могут стать более жесткими.

    Ранее переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве.

    Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
