Соцфонд: Чат-бот «Госуслуг» в Max начал информировать о новшествах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Этот чат-бот «Госуслуги» позволяет получать оперативные уведомления обо всех изменениях по сервисам портала и быстро узнавать информацию, связанную с получением выплат и других мер, указали в фонде, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что пользователи могут в режиме реального времени отслеживать статус своих заявлений, а также получать уведомления о каждом этапе их рассмотрения. Также чат-бот способен напоминать о записи к врачу, сообщать о штрафах и помогать с их оплатой.

Для корректной работы сервиса номер телефона, указанный на портале «Госуслуги», должен совпадать с тем, который зарегистрирован в Max.

Ранее сообщалось, что россияне смогут заселиться в гостиницу по данным паспорта через платформу Max, используя цифровой идентификатор.

В правительстве предлагали, чтобы российские водители могли показывать права и документы на автомобили через платформу Mах с помощью специального двухмерного штрихкода.

