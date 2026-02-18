Tекст: Катерина Туманова

«Российская угроза» является тем элементом, с помощью которого местные политики пытаются обеспечить устойчивость всего политического курса страны», – сказал он РИА «Новости».

Тарабрин отметил, что это делается для оправдания безудержного роста военных расходов, что происходит в ущерб социальным программам.

Официальные лица и представители вооруженных сил Нидерландов открыто обсуждают необходимость подготовки к потенциальному крупному военному конфликту с Россией.

Госсекретарь при минобороны Нидерландов Гейс Тейнман ранее заявлял, что страна будет технически готова к 2028 году к «крупномасштабному» конфликту с Россией, несмотря на заявления Москвы об отсутствии планов нападения на страны НАТО.

В конце января партии, формирующие новое правительство Нидерландов, представили соглашение с программой на 2026-2030 годы. В документе закреплен рост оборонных расходов до 3,5% ВВП, увеличение численности армии до 122 тыс. человек, развитие собственной оборонной промышленности и продолжение военной поддержки Киева.

Кстати, в «Рейтинге недружественных правительств» за январь (.pdf), на пятой строке – Словения и Нидерланды (по 55 недружественных баллов).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину, так как это отвечает интересам страны. Будущее правительство Нидерландов планирует выделить на военные нужды Украины более 3 млрд евро в 2027-2029 годах.При этом президент России Владимир Путин неоднократно

называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.