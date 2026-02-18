В МЧС назвали причину пожара во Владивостоке, при котором погибли трое детей

Tекст: Катерина Туманова

«Есть запись, где четко видно, что здесь имела место шалость детей с огнем. В помещении была зажигалка, которой воспользовался ребенок и поджег игрушку, лежащую на кровати. В дальнейшем распространилось пламя, дети испугались и не покинули помещение», – приводит слова Мешкова портал Vladivostok1.

Напомним, трагедия, когда трое детей погибли при пожаре в многоэтажке Владивостока, произошла 12 февраля.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, запаркованность двора во Владивостоке мешала спасателям на пути к горящему дому. Отца детей обвинили в их гибели при пожаре во Владивостоке.



