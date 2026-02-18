Монах рассказал, как правильно отметить Буддийский новый год 18 февраля

Tекст: Катерина Туманова

«Во-первых, буддисты стараются до наступления Нового года проводить обряд очищения. Все негативные, скверные ссоры и так далее оставить в прошлом году, чтобы в Новый год вступить уже без этого негатива. Второе – сам праздник символизирует обновление всего, поэтому все буддисты стараются в день Нового года что-то новое привнести в свою жизнь. Чаще всего это одежда – а кто-то, может быть, новую машину может себе купить», – рассказал монах РИА «Новости».

Особое значение для буддистов имеют первые 15 дней наступающего «белого месяца», когда проходят молитвенные собрания «Монлам Ченмо» – «большое благопожелание».

Праздник Сагаалган или Цаган Сар отмечается монголоязычными народами по древнему лунному календарю, и дата его наступления определяется фазой луны на рассвете, что может различаться в зависимости от региона.

В этом году в России его празднуют 18 февраля.

