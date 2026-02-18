В Роспотребнадзоре заявили о сокращении нарушений у маркированных товаров

Tекст: Катерина Туманова

Количество нарушений разрешительного режима при продаже маркированных товаров значительно снизилось по итогам четвертого квартала 2025 года, передает ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, по упакованной воде количество нарушений уменьшилось в 3,5 раза, по молочной продукции – в 5 раз, по табаку – в 3 раза, по биологически активным добавкам и обуви – в 8 раз, по антисептикам – в 35 раз, по товарам легкой промышленности – в 14 раз, по духам и туалетной воде – в 10 раз.

В ведомстве подчеркнули, что с начала 2026 года тоже наблюдается снижение числа нарушений при продаже табака, антисептиков, биологически активных добавок, упакованной воды, пива и молочной продукции.

«Важно продолжать внимательно отслеживать все нарушения разрешительного режима на кассах для дальнейшего снижения числа фальсифицированной продукции», – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Система маркировки товаров осуществляется с помощью розничных касс, которые проверяют коды маркировки при продаже. Такой подход позволяет предотвращать реализацию нелегальной и опасной продукции.

Проверить легальность маркированного товара можно через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, благодаря системе маркировки в магазинах России заблокировали 2,5 млрд товаров. Слуцкий предложил ужесточить наказание за некачественные детские товары. Госдума одобрила штрафы за продажу просроченных маркированных товаров.