ТВ Швеции сообщило о задержании в стране россиянина по запросу США

Tекст: Катерина Туманова

«Sapo арестовала россиянина и продержала его под стражей несколько месяцев. Он был объявлен в международный розыск после того, как власти США в течение шести месяцев вели за ним охоту. США требуют экстрадиции этого человека. В конце декабря полиция, по требованию США, провела операцию в Стокгольме и арестовала этого мужчину», – сообщил шведский телеканал TV4 Nyheterna.

По словам Йунатана Свенссона, пресс-секретаря Sapo, дело касается международного ордера на арест, но, поскольку служба безопасности Швеции оказывает помощь другой стране в расследовании уголовного дела, вдаваться в подробности никто не будет.

Подозреваемый является гражданином России и с лета 2025 года находится в международном розыске после того, как американский суд заочно задержал его. Ларс Хедвалл, старший прокурор Полиции безопасности, уточнил, что было решено арестовать этого человека по запросу США. Он подозревается в грубом нарушении санкций в период с 2022 по 2023 год в Соединенных Штатах, поэтому власти США запросили его экстрадицию.

Сейчас начинается процесс в отношении экстрадиции задержанного и окончательное решение будет принято правительством.

Хедвал отметил, что мера рассматривается в для обеспечения безопасности. Также невозможно рассказать о подозрениях в совершении уголовных преступлений, из-за секретности со стороны США.

