Володин сообщил об обновлении правил выдачи пособий многодетным семьям

Tекст: Катерина Туманова

Правительственный закон о расширении поддержки многодетных семей был принят Госдумой во втором и третьем чтениях, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что с начала 2026 года ежемесячное пособие на детей будет назначаться в беззаявительном порядке для всех, кто уже получает эту выплату.

Вячеслав Володин уточнил, что для получения пособия необходимо прожить в России не менее пяти лет в статусе гражданина.

По его словам, ранее существовали условия, по которым назначалось пособие, однако граждане просили их скорректировать, чтобы сохранять выплаты при небольшом росте дохода. Новый закон закрепляет положение о том, что ежемесячное пособие будет сохраняться, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%.

«Теперь законом предусмотрено сохранение ежемесячного пособия многодетным семьям в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%», – сообщил он Telegram-канале.

По оценке правительства, по новому правилу выплаты будут назначены на более чем 231 тысячу детей.

