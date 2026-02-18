Французский политик Филиппо высмеял новый конфуз Макрона с женой в самолете

Макрон попал в новый конфуз с женой у трапа самолета

Tекст: Катерина Туманова

Филиппо разместил в соцсети ролик, на котором чета Макрон подходят к выходу из самолета перед трапом, но президент Франции внезапно сворачивает влево и исчезает, супруга Брижит остается покинутой перед репортерами, мнется у выхода и не знает, что делать.

Она пытается найти решение у сопровождающего военного, но в этот момент со стороны появляется Эммануэль, протягивает ей полусогнутую в локте руку и Брижит с Макроном спускаются по трапу.

«Да что же там, черт возьми, произошло?!» – в нетерпении восклицает Филиппо в подписи к посту с видео и добавляет смайл «рука-лицо».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще с лета 2025 года СМИ говорят о разладе между супругами Макрон. В июле, к примеру, Брижит Макрон отказалась принять руку Эммануэля Макрона при выходе из самолета на военной базе в Британии. Позже Daily Mail объяснила отстраненность жены Макрона во время визита Британию смертью сестры.

Затем в СМИ появились кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой, где первая леди, по мнению пользователей, якобы ударила по щеке президента Франции. В окружении французского лидера объяснили видео с пощечиной от Брижит Макрон «обычной семейной шалостью».

Когда же в январе Макрон появился на публике с залитым кровью глазом, и СМИ, и коллеги-политики, и граждане Франции принялись шутить на все лады о том, как французский лидер снова провинился и супруга наказала его тяжелым ударом.



