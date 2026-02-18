Роспотребнадзор: Рисков распространения рекомбинантной оспы обезьян нет

«Риски распространения рекомбинантного вируса оспы обезьян в России исключены. Роспотребнадзор контролирует ситуацию и располагает необходимыми средствами для обеспечения биологической безопасности. Имеющиеся в Российской Федерации тест-системы способны эффективно выявлять вирус оспы обезьян, включая новые генетические варианты», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.
Система санитарно-карантинного контроля в России развита, профильные инфекционные учреждения оснащены соответствующим оборудованием. Это позволяет своевременно выявлять и изолировать возможные случаи завоза болезни.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух случаях заражения рекомбинантным вирусом оспы обезьян, содержащим генетические элементы клад Ib и IIb.
Первый случай выявили в Британии в декабре 2025 года у путешественника, вернувшегося из Юго-Восточной Азии. Второй случай зафиксировали в Индии в сентябре 2025 года у человека, посетившего Аравийский полуостров. У обоих пациентов симптомы были типичны для оспы обезьян. Вторичных случаев среди контактных лиц не выявлено.
