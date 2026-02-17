  • Новость часаСилы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 14 дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте
    17 февраля 2026, 22:53 • Новости дня

    Из пожара в жилом доме Севастополя спасли четырех человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника, около 20.37, спасатели получили сообщение о дыме из квартиры в доме по проспекту Генерала Острякова в Севастополе, рассказали в ГУ МЧС России по городу.

    Силы МЧС России на месте установили, что площадь пожара составляет четыре кв. м.

    «Горела мебель на кухне. Оттуда спасли двоих человек. Также с применением устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух из соседней задымленной квартиры еще двоих – взрослого и ребенка. Десятерых граждан эвакуировали», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что пожар локализовали за 10 минут, полная ликвидация возгорания состоялась в 21.30. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в одном из многоэтажных домов в Норильске при пожаре погиб один человек, несколько пострадали. В Самаре число пострадавших при пожаре выросло до восьми человек. Пожарные спасли десять человек при пожаре в многоэтажном доме Москвы.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (25)
    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 12:33 • Новости дня
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям

    Источник: Переговоры в Женеве будут проходить минимум по пяти трекам

    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    В рамках обсуждений планируется затронуть территориальные, военные, политические и экономические вопросы. Кроме того, отдельное внимание уделят различным аспектам обеспечения безопасности, передает ТАСС.

    Источник агентства уточнил: «Это прежде всего территориальные, военные, политические, немаловажно – экономические вопросы, а также самые разные аспекты безопасности».

    The New York Times заявила, что ожидания от переговоров России, США и Украины в Женеве остаются слабыми.

    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате встречи по украинскому вопросу.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    Самолет с российской переговорной делегацией вылетел из Москвы в Женеву
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский Ил-96 специального летного отряда «Россия» отправился в Женеву, где пройдут трехсторонние переговоры представителей России, Украины и США за закрытыми дверями.

    На основе данных сайта Flightradar24, из московского аэропорта Внуково в понедельник, в 23.35 мск, вылетел Ил-96 специального летного отряда «Россия», передает РИА «Новости». Борт с позывным RSD150, по данным портала, направляется в международный аэропорт Женевы.

    По данным источника ТАСС, российская делегации во главе с помощником президента России Владимиром Мединским пробудет в пути девять часов.

    «Перелет займет чуть больше девяти часов, без дозаправки», – сообщил источник.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву. Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    Трамп: Украине лучше скорее сесть за стол переговоров
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов пула Белого дома, которые сопровождали его на борту №1 и ряд вопросов затронул грядущие в Женеве переговоры по Украине.

    По словам Трампа, он и его представители выступают за то, что Украине пора бы стать сговорчивее и договориться.

    «Украине лучше поскорее сесть за стол переговоров. Вот и всё, что я вам скажу», – цитирует его РИА «Новости».

    В этот раз глава Белого дома не стал вдаваться в какие-либо подробности будущей трехсторонней встречи в Женеве.

    «Это будут значительные переговоры. Они не будут сложными», – добавил он определений будущей встрече в Европе.

    Напомним, делегация из России прибудет в Женеву во вторник утром, а обратный вылет в Москву запланирован на вечер среды. В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил о прибытии украинской делегации в Женеву. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал  обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Самолет с российской переговорной делегацией незадолго до полуночи вылетел в понедельник из Москвы в Женеву, куда прибудет утром вторника.

    Комментарии (21)
    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (16)
    17 февраля 2026, 19:28 • Новости дня
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    Суд приговорил участницу «Азова» к 20 годам за подготовку теракта в суде Донецка
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Южный окружной военный суд вынес приговор участнице нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) Марии Гринь.

    Гринь признали виновной в подготовке теракта в здании Кировского межрайонного суда в Донецке, передает ТАСС.

    «13 июля 2024 года подсудимая подъехала к тыльной части административного здания Кировского межрайонного суда города Донецка ДНР с целью его поджога, однако Гринь довести свое преступное намерение до конца не смогла, поскольку была задержана сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в суде.

    Согласно приговору, Гринь получила 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Ранее боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мирных жителей в Мариуполе.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 22:56 • Новости дня
    Мигранта лишили гражданства России после слов о «плохом» паспорте

    Tекст: Вера Басилая

    Мигрант, получивший российское гражданство, был лишен его из-за оскорбительных высказываний в адрес паспорта России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Представитель МВД сообщила в Telegram-канале, что в январе в интернете появилось видео, на котором неизвестный мужчина выражает оскорбления в адрес российского паспорта. Личность нарушителя установили: им оказался 30-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья, получивший гражданство России в 2020 году. Паспорт ему выдали в Карелии, уточнила Ирина Волк.

    Миграционная служба МВД назначила проверку после публикации видео, а ситуация перешла под контроль руководства ведомства. МВД и ФСБ провели проверочные мероприятия, по результатам которых был сделан вывод о совершении мужчиной действий, «создающих угрозу национальной безопасности нашей страны».

    В итоге Министерство внутренних дел по Республике Карелия прекратило гражданство человека, допустившего оскорбительные высказывания. Все ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации были признаны недействительными.

    В интернете появилось видео, на котором некий Исмаил недоволен паспортом России, потому что с ним его не пустили на борт самолета иностранной авиакомпании на пути в Саудовскую Аравию. Однако мигрант обвинил в своих проблемах не авиаперевозчика, а российский паспорт, который назвал «плохим». Кроме того иностранец призвал получать паспорта, которые «дают возможности», например Бразилии.

    Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает мигрантов, прибывающих в Россию, проходить медосмотр в течение одного месяца после въезда в страну. Кроме того, рассматриваются поправки, согласно которым работающие в России иностранные граждане должны будут обеспечивать переехавших к ним родственников на уровне регионального прожиточного минимума. Расчет необходимых средств планируется производить на каждого члена семьи отдельно.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 17:32 • Новости дня
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    Мужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
    @ Анастасия Романова/Абзац/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области погиб один человек, еще один водитель в Беловском районе не пострадал, сообщают власти региона.

    Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области, в результате чего погиб мужчина. О трагедии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Также, по словам Хинштейна, в селе Белица Беловского района произошла еще одна атака ВСУ на автомобиль. Водитель не получил травм и отказался от госпитализации. Других пострадавших в результате этих атак не было.

    Ранее, 7 февраля, в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области дрон ВСУ вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина, а три человека, включая ребенка, пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в Курской области от рук ВСУ во время спецоперации погибли 460 мирных жителей, среди которых двое детей, также были ранены или покалечены 1279 гражданских лиц.

    А судьбу еще 400 без вести пропавших в Курской области пока установить не удалось, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.


    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 18:23 • Новости дня
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу актера Артура Смольянинова (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Дело направлено для заочного рассмотрения в Басманный районный суд Москвы, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Смольянинову инкриминируется распространение ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

    «В Генеральной прокуратуре РФ обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актера Артура Смольянинова. Он заочно обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти и вражды)», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Смольянинова объявили в международный розыск.

    В 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал актера по делу о фейках и возбуждении вражды.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:53 • Новости дня
    Самолет с российской делегацией прибыл в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    Самолет с российской делагацией во главе с Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине с украинскими и американскими представителями, передает ТАСС.

    Напомним, переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве пройдут за закрытыми дверями.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут  трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (0)
    Главное
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Вице-спикер рады: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Золото опередило в России по доходности вклады и недвижимость
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего