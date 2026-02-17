Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России

Tекст: Ольга Иванова

Трамп затягивает процесс голосования по новому санкционному законопроекту, который направлен против энергетического сектора России, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor и заявление сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

По словам Блументаля, многие ждали одобрения от президента для начала голосования, однако Трамп продолжает медлить с принятием решения. «Мы ждали зеленого света, а он (Трамп) так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», – отметил сенатор.

Блументаль убежден, что именно президент Трамп сейчас остается главным препятствием для рассмотрения в Сенате законопроекта об усилении санкций против российского энергетического сектора.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.



