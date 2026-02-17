  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
    17 февраля 2026, 21:48 • Новости дня

    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России

    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп, по мнению демократов, затягивает рассмотрение двухпартийного законопроекта об ужесточении ограничений для российского энергетического сектора, сообщил портал Semafor со ссылкой на сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    Трамп затягивает процесс голосования по новому санкционному законопроекту, который направлен против энергетического сектора России, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor и заявление сенатора-демократа Ричарда Блументаля.

    По словам Блументаля, многие ждали одобрения от президента для начала голосования, однако Трамп продолжает медлить с принятием решения. «Мы ждали зеленого света, а он (Трамп) так долго колебался, что любой, кто следил за его движениями, повредил шею», – отметил сенатор.

    Блументаль убежден, что именно президент Трамп сейчас остается главным препятствием для рассмотрения в Сенате законопроекта об усилении санкций против российского энергетического сектора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США в январе продлили разрешение на сделки с «Лукойлом» для продажи Lukoil International. Компания «Лукойл» достигла предварительного соглашения с американской Carlyle о продаже своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. Минфин США заявил о возможном снятии санкций с российской нефти.


    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    NYT заявила о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидания от переговоров между Россией, США и Украиной, которые проходят в Женеве, остаются низкими, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, по словам представителей всех сторон, две предыдущие встречи, прошедшие при посредничестве США в Объединённых Арабских Эмиратах, были «продуктивными», однако существенных прорывов, кроме обмена военнопленными, достигнуто не было.

    Киев и Москва по-прежнему далеки от согласия по ключевым вопросам: судьбе территорий на востоке Украины, которые Россия требует передать, и гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта. Владимир Зеленский в понедельник заявил: «Будет большой ошибкой позволить агрессору что-то забрать», имея в виду требования России по Донбассу.

    В переговорах в Женеве участвуют спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые также проведут отдельные консультации по Ирану. Украинскую делегацию возглавляют секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. Россию представляет Владимир Мединский и представители военной разведки.

    Возвращение Мединского, который ранее возглавлял делегацию России и отличался жёсткой позицией, стало для Киева тревожным сигналом. Украинские чиновники отмечали, что при его отсутствии переговоры стали более предметными и лишились долгих исторических лекций.

    Во вторник кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Ранее самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 06:37 • Новости дня
    Посол в Париже Мешков: У ЕС нет предложений по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель не имеет реальных планов урегулирования украинского конфликта, он ограничивается попытками сорвать переговорный процесс и поддержать напряженность, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

    В отличие от Москвы, Вашингтона или Киева, европейские страны не располагают внятными инициативами по достижению договоренностей, сказал Мешков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Россия не закрывает двери для контактов и готова к общению.

    «Дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой», – добавил он.

    По словам главы дипмиссии, объединение способно лишь выдвигать идеи, нацеленные на срыв диалога и затягивание противостояния. Мешков отметил, что у российской стороны и США есть четкие позиции, определенные наработки имеются и у украинцев, но европейцам предложить нечего.

    Ранее сообщалось, что в нескольких европейских странах начали активнее рассуждать о возобновлении прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС.

    До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о намерении создать прямой канал связи с Россией.

    17 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    CNN: Дрисколл и Гринкевич прибыли в Женеву на переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прибыли в Женеву для участия в переговорах по Украине, сообщает репортёр телеканала CNN Хейли Бритцки.

    Дэниел Дрисколл, министр армии США, и генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, прибыли в Женеву вместе с американской делегацией, передает РИА «Новости».

    По данным журналиста телеканала CNN Хейли Бритцки, их визит связан с предстоящими переговорами по ситуации на Украине и взаимодействию с Россией.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени.

    17 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве.

    Российская делегация прибыла на место, где пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил корреспондент агентства, находящийся на месте событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине. Переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах.

    17 февраля 2026, 10:33 • Новости дня
    Уиткофф прилетел в Женеву на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине, сообщили в Международном аэропорту Женевы.

    В Международном аэропорту Женевы подтвердили, что «борт спецпосланника американского президента Уиткоффа прибыл из США», передает ТАСС.

    Между тем на фоне переговоров меры безопасности возле отеля President Wilson, где размещена российская делегация, были усилены. Во время прибытия делегации входы в отель охраняли не менее шести сотрудников полиции, которые продолжили дежурство и после того, как делегация вошла в здание.

    Менеджер отеля рассказал, что для прессы доступ в отель остается свободным. «Никто не запрещает выпить вам у нас кофе», – сказал он.

    Во вторник кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Ранее самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 11:22 • Новости дня
    Определено приблизительное время начала переговоров в Женеве

    Россия запланировала начать переговоры в Женеве во второй половине дня

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени, сообщил источник на площадке переговоров.

    По его словам, начало встречи запланировано на 12.30 по местному времени, что соответствует 14.30 по Москве, передает РИА «Новости».

    Во вторник кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Ранее самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    17 февраля 2026, 20:38 • Новости дня
    Опровергнуты сообщения о завершении переговоров по Украине в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, США и Украины по украинскому урегулированию продолжаются в Женеве.

    Информации о завершении консультаций на данный момент не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что политическая группа Россия – Украина якобы закончила работу сегодня, однако военные представители сторон продолжают встречи. По словам собеседника ТАСС, «сигналов касательно окончания переговоров пока не было».

    Журналисты, собравшиеся у отеля InterContinental, где проходят переговоры, не зафиксировали изменений.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Издание The Economist писало, что среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия.

    17 февраля 2026, 12:27 • Новости дня
    Дмитриев прибыл в Женеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву, где планирует провести встречу с американской стороной, заявил источник.

    Источник подтвердил: «Он уже в Женеве», передает РИА «Новости».

    Сам Дмитриев опубликовал в социальных сетях фотографию из автомобиля, добавив к ней песню «Ночи в Женеве».

    Отмечается, что Дмитриев не планирует долго задерживаться в Швейцарии. По словам источника, он прибыл в Женеву утром, а уже сегодня вечером вылетит обратно, завершив переговоры, пишет ТАСС.

    Напомним, кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыли в Женеву.

    Российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени.

    Во вторник CNN сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прибыли в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    17 февраля 2026, 13:24 • Новости дня
    Украинская делегация прибыла в отель Женевы на переговоры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США, сообщил телеканал «Новости. Live».

    «Украинская делегация уже прибыла в отель InterContinental на трехстороннюю встречу», – сообщили представители издания, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве будут вестись как минимум по пяти основным направлениям, сообщил источник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение территориального вопроса на этих переговорах.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    17 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания

    Tекст: Ольга Иванова

    США намерены возобновить ядерные испытания, однако они будут проводиться без масштабных атмосферных взрывов, подобных тем, что проходили в середине прошлого века, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа.

    США планируют проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа, передает РИА «Новости». Он отметил: «США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями».

    Йа подчеркнул, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом нового этапа в вопросах стратегической стабильности. По его словам, это открывает дополнительные возможности для президента Дональда Трампа с целью сокращения мирового ядерного арсенала. При этом Йа отметил, что пока ему не известно о каких-либо новых договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после завершения договора.

    Дипломат также заявил, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны присоединиться все государства, обладающие этим оружием, подчеркнув, что это «не особая ответственность только США и России». Кроме того, по словам Йа, предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение ядерного оружия в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.


