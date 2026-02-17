Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой на этапе Кубка мира

Тренер Сорин анонсировал участие лыжников Коростелева и Непряевой в шведском этапе Кубка мира

Tекст: Алексей Дегтярёв

Непряева и Коростелев после Олимпийских игр останутся в Европе, они выступят на этапе Кубка мира в Швеции, сообщил Сорин в беседе с Матч ТВ.

Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Ранее тренер Егор Сорин заявил, что Коростелев и Непряева неудовлетворительно окончили спринтерские гонки на Олимпиаде, однако это не критичный показатель.