При ударах США по судам наркоторговцев погибло 11 человек

Пентагон сообщил о гибели 11 человек при ударах по судам наркоторговцев

Tекст: Тимур Шайдуллин

Удары по судам, принадлежащим наркоторговцам, были нанесены в понедельник. Южное командование ВС США уточнило, что атаки произошли в восточной части Тихого океана и Карибском море. Два судна были обнаружены и атакованы в Тихом океане, третье – в Карибском море, передает ТАСС.

В сообщении Южного командования говорится: «Разведка подтвердила, что суда следовали по известным маршрутам контрабанды наркотиков и участвовали в операциях по незаконному обороту наркотиков». Всего в результате операции погибли 11 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Таможенно-пограничная служба США применяла экспериментальное лазерное оружие против воздушных шаров, которые были приняты за беспилотники наркоторговцев.

Ранее Южное командование ВС США наносило удар по судну, якобы использовавшемуся террористическими организациями для трафика наркотиков, в результате чего были убиты два наркотеррориста, а один человек выжил.

До этого двое человек погибли 6 февраля при атаке США на судно подозреваемых в наркоторговле в Тихом океане.



