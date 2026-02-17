Патриарх Кирилл заявил об угрозе от неконтролируемой миграции

Tекст: Елизавета Шишкова

Неконтролируемая миграция и связанные с ней трудности несут опасность для России, передает РИА «Новости». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Патриарх отметил: «Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция. Говоря о добрых отношениях между религиями, мы не должны упускать из вида определенные вызовы, трудности и даже опасности, которые могут возникать на этом поле. Так вот, одна из таких опасностей – это неконтролируемая миграция. Но связанные с ней проблемы не являются следствием межрелигиозной напряженности и тем более межрелигиозных конфликтов, о чем следует обязательно говорить и что следует разъяснять людям».

Он подчеркнул, что согласие между православными, мусульманами и представителями других религий является историческим выбором России. По словам патриарха, перед духовенством стоит задача не только сохранить, но и укрепить межрелигиозное согласие в условиях общих вызовов.

Патриарх Кирилл уточнил, что речь не идет о «смешении вероучений» или размывании догматических различий. Он подчеркнул, что в гражданской жизни и служении обществу необходимо выступать единой силой, чтобы отвергать попытки разжечь рознь.

