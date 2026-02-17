  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
    17 февраля 2026, 19:46 • Новости дня

    Патриарх Кирилл заявил об угрозе от неконтролируемой миграции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета отметил, что неконтролируемая миграция несет опасности, не связанные с межрелигиозными конфликтами.

    Неконтролируемая миграция и связанные с ней трудности несут опасность для России, передает РИА «Новости». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

    Патриарх отметил: «Церковь стала одним из первых свидетелей угрозы, связанной с таким явлением, как неконтролируемая миграция. Говоря о добрых отношениях между религиями, мы не должны упускать из вида определенные вызовы, трудности и даже опасности, которые могут возникать на этом поле. Так вот, одна из таких опасностей – это неконтролируемая миграция. Но связанные с ней проблемы не являются следствием межрелигиозной напряженности и тем более межрелигиозных конфликтов, о чем следует обязательно говорить и что следует разъяснять людям».

    Он подчеркнул, что согласие между православными, мусульманами и представителями других религий является историческим выбором России. По словам патриарха, перед духовенством стоит задача не только сохранить, но и укрепить межрелигиозное согласие в условиях общих вызовов.

    Патриарх Кирилл уточнил, что речь не идет о «смешении вероучений» или размывании догматических различий. Он подчеркнул, что в гражданской жизни и служении обществу необходимо выступать единой силой, чтобы отвергать попытки разжечь рознь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб совместно с полицией ликвидировали канал незаконной миграции граждан стран ближнего зарубежья и Латинской Америки. В Москве задержали пять сотрудников полиции, включая начальника отдела, по делу о незаконной легализации более 2 тыс. мигрантов с фиктивными визами. В пакет законопроектов, одобренный Госдумой в первом чтении, включили норму об обязательном медицинском осмотре для мигрантов.

    17 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    «Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба проведет проверки по фактам необоснованного завышения тарифов на услуги ЖКХ по обращению партии «Единая Россия».

    «Обоснованное повышение может составлять 1,7% и связано с ростом НДС. Все остальное – предмет детальных разбирательств и возможного наказания виновных», – подчеркнул глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его слова приводит Telegram-канал партии.

    По словам депутата, летом совместная работа «Единой России», ФАС и Генпрокуратуры позволила исключить из тарифов около 110 млрд рублей необоснованных расходов. Это показало системность проблемы и необходимость постоянного контроля, а не разовых мер. Пахомов отметил, что предельная тарифная нагрузка для граждан практически исчерпана, и сейчас приоритет – усиление контроля и повышение прозрачности.

    В Госдуме в первом чтении уже принят пакет законопроектов, расширяющих полномочия ФАС по корректировке тарифов и наказанию нарушителей вплоть до дисквалификации, сообщил Пахомов в своем Telegram-канале. Также рассматривается законопроект об объединении служб жилищного, регионального и муниципального контроля для исключения дублирующих функций и повышения эффективности проверок. Подготовлена инициатива об отмене ежегодных перерасчетов платы за общедомовое имущество: по замыслу депутатов, начисления должны производиться только по реальным показаниям счетчиков.

    «Единая Россия» готовит пакет законопроектов, направленных на стандартизацию деятельности управляющих компаний и прозрачность формирования стоимости их услуг. При этом партия не поддерживает предложение автоматически индексировать тарифы ЖКХ на величину роста НДС, подчеркивая, что решение о повышении платы должны принимать только жители. Партия намерена защищать это право граждан, заверил Пахомов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (55)
    17 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения по поводу возможности использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за действующих ограничений Евросоюза и США, пишет Bloomberg.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович скептически отнесся к просьбе Будапешта использовать хорватские порты и нефтепроводы для импорта российской нефти, передает Bloomberg.

    Пленкович заявил, что рассмотрит запрос, однако напомнил: «Есть исключение, позволяющее Венгрии покупать российскую нефть, но также существует система американских санкций, которая говорит совершенно противоположное».

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановлены с конца прошлого месяца. Венгерская Mol Group попросила правительство высвободить стратегические запасы нефти, чтобы поддерживать работу НПЗ; по данным компании, поставки по трубопроводу через Украину не поступают с 27 января.

    В ответ Mol начала снабжать свои заводы морской нефтью, однако, как ожидается, первые танкеры прибудут в хорватский порт Омишаль только в начале марта, после чего потребуется еще от пяти до двенадцати дней, чтобы нефть дошла до предприятий компании. Венгрия, сильно зависящая от «Дружбы», может быть вынуждена высвободить примерно 250 тыс. тонн резервов, если ситуация не разрешится в ближайшие дни.

    Государственный оператор Janaf уже транспортирует не российскую нефть на заводы Mol в Венгрии и Словакии, однако компания неоднократно заявляла о недостаточности пропускной способности и завышенных тарифах, что Janaf опровергает. Пленкович подчеркнул, что текущие события лишь подтверждают способность Хорватии удовлетворять потребности Венгрии в импорте нефти и ставят под сомнение необходимость исключения для венгерских закупок российской нефти.

    Вопросы энергетики также обсуждались в Будапеште на встрече премьера Венгрии Виктора Орбана и госсекретаря США Марко Рубио. Рубио отметил, что исключение для Венгрии из-под действия санкций Вашингтона является свидетельством «теплых чувств» президента Дональда Трампа к Орбану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией.

    Венгрия ответила на призыв бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

    Сийярто рассказал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.

    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    Атака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали курортный город Сочи на протяжении почти 10 часов, обломки дронов заметили в нескольких районах города, сообщил градоначальник Андрей Кравченко.

    Дежурные средства противовоздушной обороны отражали три волны атак БПЛА, указал Кравченко, передает РИА «Новости».

    Обломки упали в нескольких районах, никто не пострадал, инфраструктура так же не повреждена.

    Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что последняя атака ВСУ на город была одной из самых продолжительных за последнее время, сбили 24 дрона.

    Напомним, в ночь с понедельника над Россией уничтожили 151 украинский беспилотник.

    Комментарии (6)
    17 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    Стриженова показала Ефремова без грима после премьеры «Без свидетелей»
    @ strizhenovaekaterina

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Екатерина Стриженова поделилась в Telegram-канале впечатлениями от закрытой премьеры спектакля в театре Никиты Михалкова «Мастерская "12"» под названием «Без свидетелей», одна из главных ролей в котором – у Михаила Ефремова, вторая – у Анны Михалковой.

    Невысокий, коренастый, лысый, в белой рубашке, в узком лифте и в объятьях четы Стриженовых – таким предстал после театральной премьеры Михаил Ефремов в театре Никиты Михалкова, на сцене которого состоялся закрытый показ спектакля «Без свидетелей».

    «Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль «Без свидетелей» – дебют на сцене – я от души поздравляю Аню!» – написала Стриженова.

    Она добавила, что работа продолжается, премьера через месяц, но все билеты проданы!

    В посте актрисы есть отрезок видео, на котором запечатлены овации, очевидцы рассказывали, что аплодисменты длились не менее десяти минут.

    «Он мой друг, я за него рад, что он спустя многие годы не потерял, он не хуже играет, чем раньше. Когда я смотрел спектакль, то не сравнивал его с фильмом «Без свидетелей». Это отдельная история, хорошо сделанная и сыгранная, достаточно зрелищная. Это не какой-то авангардный спектакль», – сказал НСН режиссер Никита Высоцкий.

    Он добавил, что его совершенно не смутил тот факт, что постановка базируется на том же материале, который делал Никита Сергеевич, так как есть люди, которые ставят по несколько раз в жизни «Вишневый сад» и это здорово, «если хорошо получается».

    Напомним, в июне 2020 года Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения. В марте 2024 года Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года актёр  зарегистрировал ИП для работы в СМИ. Ефремов стал  участником труппы театра Никиты Михалкова и исполнит одну из главных ролей в новой постановке. Михаил Ефремов в январе приступил к работе над ролью в спектакле театра «Мастерская 12».

    Комментарии (13)
    17 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    Захарова предложила Варшаве послушать оперу «Иван Сусанин» вместо репараций
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ответ на польские требования о репарациях официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично предложила Варшаве видеозапись оперы Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя») об исторических событиях 1613 года, связанных с польским походом на Москву.

    Захарова заявила, что в качестве репарации Россия может предоставить ссылку на видео оперы Михаила Глинки «Иван Сусанин», передает РБК.

    Содержание оперы связано с событиями 1613 года, когда польское войско совершило поход на Москву. Произведение Глинки известно как «Жизнь за царя» и рассказывает о самоотверженности русского крестьянина, который спас страну от иностранного вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 09:45 • Новости дня
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    Премьер Польши поручил подготовить иск о «репарациях» против России
    @ LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польша готовит иск против России с требованием так называемых «репараций» за последствия «советского господства» в стране, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times, Москва неоднократно называла подобные претензии проявлением русофобии и нездорового политического экстремизма, передает РИА «Новости».

    «Польша готовит иск о репарациях против России», – говорится в публикации. По данным СМИ, премьер-министр Польши Дональд Туск поручил специальному институту провести расследование по данному вопросу.

    Директор этого института Бартош Гондек заявил, что объем работы по расследованию будет даже шире, чем во время изучения преступлений нацистов.

    Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подверг критике инициативу премьер-министра страны Дональда Туска о возможных компенсациях жертвам нацистской оккупации за счет польского государственного бюджета.

    Туск в ходе визита в Германию призвал к скорейшим выплатам компенсаций полякам, пострадавшим от нацистского режима.

    Напомним, 16 сентября сообщалось, что Польша прекратила требования к Германии о выплате репараций за ущерб во Второй мировой войне. Канцлер Германии Мерц указывал, что ФРГ не видит оснований для подобных выплат Польше.

    Комментарии (25)
    17 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    Супруга Пашиняна объявила о завершении брака
    @ Михаил Метцель/ТАСС/POOL/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака.

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о завершении их гражданского брака, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети она заявила: «Дорогие соотечественники. Сообщаю, что мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу всех быть сдержанными и корректными в отношении этой темы».

    Других подробностей относительно причин или обстоятельств разрыва Акопян не уточнила.

    Анна Акопян родилась 1 февраля 1978 года. В 2000 году окончила факультет журналистики Ереванского госуниверситета. С будущим супругом познакомилась в период учебы в университете  Акопян – журналистка, общественный деятель, главный редактор газеты «Айкакан жаманак». Является инициатором движения «Женщины во имя мира».

    У Пашиняна и Акопян четверо детей – сын и три дочери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жену премьер-министра Армении Николы Пашиняна встретили враждебно у мемориала жертв геноцида армян в Ереване.

    Супруга Пашиняна ранее публиковала совместное фото с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Комментарии (10)
    17 февраля 2026, 11:28 • Новости дня
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    Семья Варданяна назвала 20 лет тюрьмы «приговором всему армянскому народу»
    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Семья бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна заявила, что приговор военного суда Азербайджана стал ударом не только по нему, но и по всем армянам.

    Семья Рубена Варданяна выступила с заявлением после того, как бывший государственный министр Нагорного Карабаха был приговорён военным судом Азербайджана к 20 годам заключения, передает «Медиамакс».

    Родные Варданяна назвали этот вердикт «ужасающим», подчеркнув, что он стал «приговором всему армянскому народу».

    По словам семьи, за 874 дня содержания под стражей не было представлено ни одного доказательства по обвинениям, а сам процесс проходил в условиях, не совместимых со стандартами справедливого суда даже по законам Азербайджана.

    Родные отмечают, что Варданяну не предоставили гарантий правовой защиты, доступа к международным адвокатам, а также возможности присутствия СМИ на заседаниях. В заявлении подчеркивается, что многие, кто лично взаимодействовал с Варданяном, считают обвинения против него абсурдными и несостоятельными.

    Семья призвала мировых лидеров, международные организации и правозащитные сообщества предпринять все необходимые меры для освобождения Рубена Варданяна и других армянских заключённых, удерживаемых по политическим мотивам, чтобы обеспечить их свободу и соблюдение прав.

    Военный суд в Баку приговорил бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы.

    Экс-президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил пожизненное заключение.

    Комментарии (16)
    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    17 февраля 2026, 14:57 • Новости дня
    МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задержанный ВМС Франции танкер Grinch покинет французские воды после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Танкер Grinch, задержанный ВМС Франции в Средиземном море, сможет покинуть французские территориальные воды только после выплаты штрафа в размере нескольких миллионов евро, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, подчеркнув, что судно находилось под арестом в течение трех недель в порту Фос-сюр-Мер, передает РИА «Новости».

    Власти Франции задержали Grinch 22 января для проверки подлинности судового флага, подозревая его использование ложных документов. Французская сторона заявляла, что судно якобы следовало из Мурманска, однако официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергла связь танкера с Россией.

    Морская префектура Франции по Средиземному морю уточнила, что владелец Grinch был оштрафован судом Марселя за отсутствие флага. Размер штрафа официально не раскрывается, однако танкер по-прежнему будет находиться под наблюдением до момента выхода из вод Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отправила задержанный танкер Grinch на стоянку.

    Британия приняла участие в задержании этого танкера в Средиземном море.

    Эксперты обсудили, как остановить морское беззаконие со стороны западных стран.

    Комментарии (6)
    17 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    Губернатор Дрозденко: В Ленобласти обрушилось здание военной полиции

    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воинской части в Сертолово Ленинградской области произошло обрушение здания военной полиции, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

    По информации из Telegram-канала Дрозденко, на месте происшествия ведутся работы по разбору завалов и спасению пострадавших.

    «Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания военной полиции на территории военной части в Сертолово», – заявил глава области. По его словам, на месте работают подразделения МЧС и Леноблпожспас, которые задействованы в поисково-спасательных мероприятиях.

    Дрозденко также отметил, что причины обрушения пока не установлены.

    В январе в Новосибирске обрушилась крыша торгового центра, пострадали два человека.

    Комментарии (4)
    17 февраля 2026, 08:39 • Новости дня
    Убитую в Дубае стюардессу из Петербурга облили зеленкой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Убийство российской бортпроводницы в Дубае, которое произошло в прошлом году, заранее спланировали, заявила замглавы Главного следственного управления СК по Петербургу Артем Черненко.

    Подозреваемый напал на девушку в Дубае и нанес ей не мене 15 ударов ножом в туловище, шею и конечности, сообщил Черненко РИА «Новости».

    После этого он остриг ей волосы заранее принесенными ножницами, и облил тело зеленкой.

    Инцидент произошел в гостинице Voco Bonnington.

    Подозреваемым оказался 41-летний бывший возлюбленный погибшей. Силовики нашли расписку, согласно которой жертва обязалась вернуть мужчине 500 тыс. рублей. Убитая прилетела в Эмираты для трудоустройства в международную авиакомпанию.

    В декабре сообщалось, что россиянина в Петербурге задержали по подозрению убийства 25-летней девушки в Дубае.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

    Роскомнадзор заявил об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля

    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.

    Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

    Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (12)
    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    Комментарии (15)
    Главное
    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Вице-спикер рады: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего