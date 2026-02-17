  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    17 февраля 2026, 20:45 • Новости дня

    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр

    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские участники зимних Олимпийских игр в Италии не получили подарочные телефоны от спонсора, тогда как остальные спортсмены получили устройства при заселении.

    Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не стали вручать российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны. Как рассказали ТАСС сами участники из России, другие спортсмены получили подарочные смартфоны при заселении в Олимпийскую деревню, однако россиянам такие устройства не предоставили.

    Южнокорейская компания, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, ранее представила специальную версию смартфона для всех спортсменов, приехавших на Игры. Пресс-служба компании заявила, что почти 3800 спортсменов должны были получить дизайнерские мобильные устройства.

    По сведениям агентства, подобная ситуация уже возникала полтора года назад на летней Олимпиаде 2024 года, когда российские спортсмены также остались без подарочных телефонов этого производителя. До этого на всех Олимпиадах россияне получали такие же подарки, как и остальные участники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший тренер сборной России швед Вольфганг Пихлер призвал не пускать российских спортсменов на Олимпиаду.

    До этого Международный олимпийский комитет не пустил российских спортсменов на церемонию открытия Олимпиады. В то же время президент Европейских олимпийских комитетов высказал ожидание скорого допуска российских спортсменов к международным соревнованиям и отметил значимость России в мировом спорте.

    15 февраля 2026, 15:30 • Новости дня
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    Клебо стал самым титулованным спортсменом зимних Олимпийских игр
    @ Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо впервые в истории зимних Олимпиад завоевал девять золотых медалей, опередив всех предыдущих чемпионов.

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, завоевав девятую золотую медаль, передает РИА «Новости». В воскресенье сборная Норвегии с Клебо победила в мужской эстафетной гонке, а ранее на этих Играх в Италии Клебо стал первым в спринте, скиатлоне и гонке на 10 км с раздельным стартом.

    Клебо – единственный спортсмен, которому удалось выиграть девять золотых наград на зимних Олимпиадах. Ранее он становился трехкратным чемпионом Игр 2018 года в Пхенчхане и дважды выигрывал золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

    Лыжник также является пятикратным обладателем Кубка мира, пятнадцатикратным чемпионом мира и пятикратным победителем «Тур де Ски». До Клебо рекорд принадлежал норвежцам Марит Бьорген, Бьерну Дели и биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену, каждый из которых выигрывал по восемь олимпийских золотых медалей за карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Италии.

    17 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    Метелкина и Берулава завоевали первое в истории Грузии серебро зимних ОИ
    @ Mickael Chavet/Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спортивная пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступавшие за сборную Грузии в танцах на льду завоевали первую для страны серебряную награду в зимней Олимпиаде.

    Сумма баллов пары фигуристов за короткую и произвольную программы составила 221,75 балла. Золото завоевали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), они установили мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Бронза у представителей Германии Минервы Фабьен Хазе и Никиты Володина (219,09), передает ТАСС.

    Метёлкина и Берулава – чемпионы Европы 2026 года, серебряные (2024) и бронзовые (2025) призеры турнира. Метёлкина родом из Владимира, Берулава – уроженец Москвы.

    Пару тренирует Павел Слюсаренко и Егор Закроев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова.

    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    16 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    Захарова сочла слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде истерикой
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко осудила заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде, указав на его нацистский характер.

    Зеленский выразил недовольство присутствием большого количества русских спортсменов на Олимпиаде в Италии, оскорбив как выступающих под нейтральным флагом, так и россиян в зарубежных командах, передает РЕН ТВ.

    «Ну и, конечно, неонацизм. Я думаю, что то заявление, которое сделал Зеленский, я не уверена теперь, что это можно называть заявлением, – это истерика, крики, запугивание, это чудовищная нацистская риторика, которую он позволил себе в отношении спортсменов, участвующих в Олимпийских играх тому ярчайшее свидетельство», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале подчеркнула, что Зеленский призвал страны буквально отторгнуть спортсменов с русским или российским происхождением, вне зависимости от того, выступают ли они за сборную, под флагом России или в составе иностранных команд. По ее словам, речь идет не о государственной принадлежности или политических взглядах, а именно об этническом и культурно-историческом происхождении спортсменов.

    Представитель МИД России назвала такие заявления ярким проявлением неонацизма. Захарова напомнила, что Россия уже неоднократно отмечала подобную риторику со стороны киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова потребовала от мировых чиновников реакции на слова Зеленского о русских спортсменах на Олимпиаде. Поводом для комментария Захаровой стали слова Зеленского, который ранее назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.

    16 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Немецкие и чешские биатлонистки отравились бургерами на Олимпиаде

    Tекст: Денис Тельманов

    Участницы Олимпиады в Милане, среди которых немки и чешка, почувствовали недомогание после употребления бургеров и пропустили часть соревнований.

    Немецкие биатлонистки Янина Хеттих-Вальц и Ванесса Фойгт, а также чешская спортсменка Йессика Йислова испытали проблемы с желудком после того, как съели бургеры во время Олимпийских игр 2026 года, сообщает ТАСС.

    Спортивный директор Ассоциации лыжных видов Германии Феликс Биттерлинг объяснил: «Мы предполагаем, что они съели что-то не то. Это была проблема только на один вечер. С Яниной это произошло на одну ночь позже, поэтому она не была достаточно подготовлена к спринту. Но наш медицинский отдел, врач нашей команды, совершенно уверен, что в этом нет ничего серьезного».

    Отмечается, что 11 февраля Фойгт заняла четвертое место в индивидуальной гонке, а Хеттих-Вальц пришла восьмой. После этого обе спортсменки пожаловались на недомогание.

    Аналогичные симптомы появились у чешки Йессики Йисловой, которая проживала в одном отеле с немецкой командой.

    Хеттих-Вальц и Йислова снялись со спринтерской гонки, прошедшей 14 февраля, а Фойгт смогла выступить и заняла двенадцатое место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    15 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Австрийского прыгуна дисквалифицировали на Олимпиаде из-за длинной обуви

    Tекст: Дарья Григоренко

    Австрийский прыгун с трамплина Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    По данным AFP, длина его ботинок превышала допустимую норму на четыре миллиметра, что и стало причиной отстранения спортсмена от участия в финале, передает ТАСС.

    Нарушение было выявлено после квалификационного раунда, в котором Чофениг занял восьмое место и обеспечил себе выход в финал. Сам спортсмен признал свою вину, отметив: «Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их. К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

    Победителем соревнований стал представитель Словении Домен Превц.

    Ранее финская лыжная ассоциация потребовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады

    Tекст: Ольга Иванова

    Канадский хоккеист Фил Эспозито выразил мнение, что отсутствие России на олимпийском хоккейном турнире негативно сказывается на его статусе.

    Легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито заявил в интервью ТАСС, что считает позором недопуск сборной России к хоккейному турниру Олимпийских игр, которые проходят в Италии. «Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на олимпийском хоккейном турнире в Италии. И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает», – подчеркнул Эспозито.

    По его мнению, отсутствие российской сборной отрицательно сказывается на уровне соревнований и полноты хоккейного турнира. Эспозито добавил, что без участия России Олимпиада теряет свою целостность и престиж.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный борец сумо Асасёрю призвал вернуть Россию в фигурное катание. Он заявил, что без российских спортсменов фигурное катание «потеряло вкус». Асасёрю сравнил ситуацию с фигурным катанием без России с сумо без ёкодзуна.

    17 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    Японцы Миура и Кихара побили на льду мировой рекорд Мишиной и Галлямова
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Танцевальная пара фигуристов из Японии Рику Миура и Рюити Кихара установили мировой рекорд по набранным баллам в произвольной программе в парном катании на зимних Олимпийских играх в Италии и превзошли прежних рекордсменов из России.

    Японские фигуристы Миура и Кихара, которые заняли пятое место после короткой программы, после произвольного проката в понедельник, 16 февраля, набрали 158,13 балла, а суммарно дуэт заработал 231,24 очка, передает РИА «Новости».

    Своим достижением Миура и Кихара побили мировой рекорд, ранее принадлежавший российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который они установили на чемпионате Европы в 2022 года, набрав 157,46 балла.

    Японский дуэт два раза завоевывал серебро Олимпиад в командных соревнованиях, они – двукратные чемпионе мира и двукратные серебряные призеры мировых первенств.

    Российских танцоров на льду на Олимпиаду в Италии нет, их не допустили. В Олимпиаде 2026 года участвуют одиночники: Петр Гуменник и Аделия Петросян.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста. Сумоист Асасерю заявил, что без России фигурное катание утратило вкус. Хоккеист Эспозито назвал позором отстранение России от Олимпиады.



    16 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Мать и сын впервые выступили на одной зимней Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Горнолыжница из Мексики Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола вошли в историю Игр в Италии как уникальный семейный дуэт.

    Шлепер в возрасте 46 лет заняла 26-е место в супергиганте 12 февраля, передает РИА «Новости».

    Позже спортсменку дисквалифицировали в гигантском слаломе, так как высота ее лыжных креплений превысила допустимую норму.

    Ее сын, 18-летний Гахиола, 14 февраля принял участие в гигантском слаломе и занял 53-е место. В соревнованиях по слалому юноша также стартовал, но не смог добраться до финиша.

    Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в олимпийской истории. Всего за карьеру мексиканка приняла участие в семи Олимпиадах, что является абсолютным рекордом для этого вида спорта.

    Ранее участницы Олимпиады в Милане, включая нескольких немок и чешку, почувствовали недомогание после употребления бургеров. Им пришлось пропустить часть соревнований.

    16 февраля 2026, 05:19 • Новости дня
    Сборная Норвегии по лыжным гонкам лишилась сервисмена на Олимпиаде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) наказала представителя норвежской команды за нахождение на трассе после ее официального закрытия для подготовки инвентаря к стартам.

    Сотрудник отстранен от работы на трассе вплоть до окончания командного спринта на Олимпиаде 2026 года, передает РИА «Новости».

    Поводом для дисквалификации стало грубое нарушение временного регламента подготовки лыж.

    Инцидент случился в день эстафеты, когда сервисмен остался на лыжне уже после запрета на нахождение там. Норвежцы признали оплошность. Менеджер команды Пер Элиас Кальфосс объяснил ситуацию путаницей со временем закрытия трасс для классического и конькового ходов.

    «Он сам обнаружил ошибку и немедленно связался с судьями FIS, чтобы извиниться за инцидент», – рассказал Кальфосс.

    Ранее FIS отклонила жалобу финской ассоциации на итоги мужского спринта. Тогда норвежцам позволили использовать запрещенные ранее валики для клистера, а американцам – пронести жидкость в зону обслуживания. Федерация принесла извинения за свои действия, однако результаты гонки остались в силе.

    До этого Финская лыжная ассоциация требовала пересмотра итогов мужского спринта на Олимпиаде из-за допуска норвежцев к использованию запрещенной емкости с маслом во время гонки.

    16 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Фигуристка Аделия Петросян на первой тренировке Олимпиады в Милане успешно справилась с четверным тулупом в произвольной программе, несмотря на ошибку при первом исполнении.

    По данным РИА «Новости», чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела первую тренировку на Олимпиаде в Милане, где чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.

    В начале проката 18-летняя спортсменка сорвала первый четверной тулуп, завершив только два оборота, после чего смогла без ошибок выполнить второй тулуп в четыре оборота.

    В программе Петросян также исполнила двойной сальхов, который в будущем, вероятно, будет заменен на четверной, сольный тройной риттбергер, а также секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель. Каскады включали тройной флип – тройной тулуп и тройной флип – двойной риттбергер. Соревнования в женском одиночном катании пройдут на Олимпиаде 17 и 19 февраля. До начала короткой программы у Петросян запланирована еще одна тренировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым.

    Олимпийский турнир по фигурному катанию завершился неожиданной победой Михаила Шайдорова, который исполнил пять четверных прыжков в произвольной программе. Российский спортсмен Петр Гуменник показал выдающийся прокат с пятью квадами и замкнул шестерку лучших.

    16 февраля 2026, 05:12 • Новости дня
    Названы все пары плей-офф олимпийского хоккейного турнира в Италии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По итогам группового этапа определился полный состав участников плей-офф мужского олимпийского хоккейного турнира, туда вошли Канада, Словакия, США и Финляндия.

    Прямые путевки в четвертьфинал завоевали победители групп – канадцы, словаки и американцы, передает РИА «Новости».

    К ним присоединилась сборная Финляндии, показавшая лучший результат среди команд, занявших вторые места. Остальные восемь сборных сыграют в квалификационном раунде.

    В 1/4 финала Канада сыграет с победителем пары Чехия – Дания, а американцы встретятся с лучшим в дуэте Швеция – Латвия. Словакия ожидает соперника из матча Германия – Франция. Финнам предстоит игра против сильнейшего в противостоянии Швейцарии и Италии.

    Игры квалификационного раунда назначены на вторник, 17 февраля. Четвертьфинальные встречи пройдут на следующий день.

    До этого шведская сборная по хоккею обыграла команду Словакии на Олимпийских играх.

    16 февраля 2026, 21:53 • Новости дня
    Тутберидзе заявлена тренером Петросян на Олимпиаде

    Тутберидзе заявлена тренером российской фигуристки Петросян на Олимпиаде

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе заявлена в качестве тренера фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде в Италии.

    Этери Тутберидзе официально заявлена тренером фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде, передает РИА «Новости».

    На сайте Олимпиады в Италии также указаны имена Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза в числе наставников спортсменки.

    В женском одиночном катании Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, а с произвольной – 19 февраля. В стартовом протоколе короткой программы фигуристка выйдет на лед второй по счету.

    Аделии Петросян сейчас 18 лет, и она уже трижды становилась чемпионкой России.

    Ранее сообщалось, что якобы Международный союз конькобежцев (ISU) не одобрил кандидатуру Даниила Глейхенгауза и Этери Тутберидзе на Олимпийские игры из-за скандала с допингом у Валиевой.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

    16 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Шорт-трекистка Крылова не прошла в полуфинал Олимпиады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская спортсменка завершила выступление на Олимпиаде после падения в четвертьфинале забега на одну тысячу метров.

    Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти в полуфинал забега на одну тысячу метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС.

    Соревнования проходят в Милане. Крылова упала во время своего выступления и завершила борьбу на этой стадии, не сумев выйти в следующий круг. Спортсменке 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и одна тысяча метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спортсмен Гуменник оказался заблокирован в сломанном автобусе на Олимпиаде.

    Австрийского прыгуна дисквалифицировали из-за слишком длинной обуви.

    Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе.

    16 февраля 2026, 05:07 • Новости дня
    Немецкая пара Володин и Хозе заняли первое место в короткой программе Олимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурист Никита Володин, выступающий за сборную ФРГ, вместе с Минервой Хазе выиграл короткую программу пар на Олимпиаде в Милане, набрав 80,01 балла.

    Ранее выступавший за Россию Володин в паре с Минервой Фабьенне Хазе занял первое место в короткой программе спортивных пар на Олимпиаде в Милане, пишет «Газета.Ru».

    Фигуристы, представляющие сборную ФРГ, чисто выполнили параллельный тройной сальхов, поддержку, тодес, тройной подкрут и параллельные вращения, получив за элементы четвертый, максимальный уровень сложности. Лишь дорожка шагов была оценена судьями на третий уровень.

    По сумме оценок за короткий прокат Хазе и Володин набрали 80,01 балла. На втором месте расположилась грузинская пара из бывших российских фигуристов Луки Берулавы и Анастасии Метелкиной, получившая 75,46 балла. Третью строчку заняли канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо с результатом 74,60 балла.

    Исход олимпийского турнира спортивных пар определится в произвольной программе. Старт решающего проката, в котором будут разыграны медали, назначен на понедельник, 16 февраля, на 22:00 по московскому времени.

    Ранее австрийского прыгуна с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за нарушения стандартов длины обуви.

    16 февраля 2026, 13:18 • Новости дня
    Россиянин Ефимов не смог завершить первую попытку в олимпийском слаломе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию во время первой попытки в слаломе на Олимпийских играх в Италии.

    Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог завершить дистанцию в первой попытке слалома на Олимпийских играх в Италии, передает РИА «Новости».

    Ефимов стартовал под 42-м номером, но после схода с трассы не смог пройти во вторую попытку и завершил свое участие в этих соревнованиях.

    До Ефимова финишировать не удалось еще 18 спортсменам. Женская часть соревнований по слалому завершится 18 февраля, когда на старт выйдет россиянка Юлия Плешкова.

    Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них принимают участие 13 спортсменов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский фигурист Петр Гуменник застрял в сломанном автобусе во время Олимпиады.

    Американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию после перелома ноги на Олимпиаде.

    Диверсии у железной дороги в Италии признали терактом.

