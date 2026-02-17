  • Новость часаДлившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как живет Куба в условиях тотальной блокады
    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине
    Хоккеист Ирбе заявил о готовности вернуть завоеванные со сборной СССР медали
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия
    Депутат Калашников отверг возможность переговоров с Польшей по репарациям
    WSJ: Иран готов передать часть урана России
    Организаторы Олимпиады не стали дарить россиянам смартфоны от спонсоров Игр
    Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия
    17 февраля 2026, 19:50 • Новости дня

    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем

    США заявили о возвращении к ядерным испытаниям «наравне» с Россией и Китаем
    @ National Nuclear Security Administration/Nevada Site Office

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов.

    США намерены вернуться к ядерным испытаниям на «равной основе» с Россией и Китаем, передает ТАСС. Помощник американского госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа пояснил, что речь не идет о возвращении к атмосферным взрывам мегатонного класса, подобным испытанию Айви Майк 1952 года.

    Кристофер Йа отметил: «Как заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Соединенные Штаты вернутся к проведению испытаний на равной основе. Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк, как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого».

    Он добавил, что «на равной основе» подразумевает соответствие определенному стандарту, который можно понять, изучив практику Китая и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в январе министр энергетики США Крис Райт заявил, что в Белом доме продолжают обсуждать вопрос о проведении ядерных испытаний, тогда решение еще не было принято.

    До этого президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания. В ответ Россия предупредила о готовности реагировать, если США откажутся соблюдать запрет на ядерные испытания.


    17 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    The Economist: Среди переговорщиков Киева в Женеве возникли разногласия

    The Economist: Украинская делегация в Женеве разделилась в вопросе о мире с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время переговоров в Женеве украинская делегация столкнулась с внутренними разногласиями относительно быстрой сделки с Россией под руководством США, отмечают западные СМИ.

    В составе украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию в Женеве возникли разногласия по поводу необходимости подписания соглашения с Россией при посредничестве США, сообщает ТАСС со ссылкой на The Economist.

    По данным журнала, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов выступает за скорейшее заключение соглашения, полагая, что «окно возможностей может скоро закрыться». В то же время часть делегации, придерживающаяся взглядов бывшего главы администрации Андрея Ермака, не поддерживает такой подход.

    Ранее сообщалось, что в Женеве начались переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины. До этого стало известно, что они будут вестись как минимум по пяти основным направлениям.

    Эксперты газеты ВЗГЛЯД проанализировали, чего ожидать от этих переговоров в Швейцарии.


    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    @ Ma Ruxuan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве делегация Британии во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом разместилась в отеле InterContinental, чтобы получить информацию о ходе переговоров России, США и Украины.

    Как передает РИА «Новости», многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву накануне переговоров между Россией, США и Украиной.

    Представители Лондона остановились в отеле InterContinental, где проходит встреча по вопросам Украины. Делегацию возглавляет советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатан Пауэлл.

    Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что британская сторона не участвует непосредственно во встрече, однако намерена получить информацию о результатах саммита. «Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорам по Украине», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве. Украинская делегация прибыла в отель InterContinental, где запланирована трехсторонняя встреча с представителями России и США. В течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине.

    Комментарии (15)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились

    Трехсторонние переговоры по Украине в Женеве завершились

    Длившиеся четыре с половиной часа переговоры по Украине в Женеве завершились
    @ National Security and Defence Council of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры России, США и Украины в Женеве по вопросам урегулирования продолжались четыре с половиной часа.

    Встреча началась в 13.55 по местному времени (15.55 мск), а к 18.25 (20.25 мск) источник РИА «Новости» сообщил о завершении контактов.

    Напомним, во вторник стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Переговоры по Украине в Женеве проходят в отеле InterContinental.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве.

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 16:10 • Новости дня
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России, Соединенных Штатов и Украины начались в Женеве.

    Встреча посвящена вопросам урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Во вторник российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве. Делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Сообщалось, что переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям.

    Напомним, местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental.

    Комментарии (3)
    17 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    Вертолеты Apache вооружили снарядами для борьбы с дронами
    @ Cpl. Anna Albrecht/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные провели испытания новейших 30-миллиметровых боеприпасов с бесконтактным взрывателем для эффективной борьбы с беспилотниками, снаряды предназначаются для вертолетов AH-64 Apache.

    Армия США провела боевые стрельбы новыми снарядами XM1225 APEX на полигоне Юма в штате Аризона, пишет The War Zone.

    В ходе тестов вертолеты Apache отрабатывали уничтожение различных типов дронов с помощью модернизированных боеприпасов. Главной особенностью снарядов стала способность детонировать рядом с целью, создавая плотное облако осколков.

    Такой принцип действия критически важен для борьбы с небольшими маневренными объектами, в которые сложно попасть прямым выстрелом из 30-миллиметровой пушки.

    Новые боеприпасы также эффективны против наземных целей, включая живую силу и легкобронированную технику. Они позволяют накрывать осколками большую площадь по сравнению со стандартными фугасными снарядами.

    «Картридж XM1225 APEX разработан для противодействия современным угрозам, включая БПЛА, открытую живую силу и небольшие лодки, без необходимости модификации системы оружия Apache», – заявили американские военные.

    Боеприпас, по их словам, прошел все проверки безопасности и готов к интеграции в существующие платформы.

    Внедрение снарядов с дистанционным подрывом решает серьезную проблему безопасности при стрельбе по воздушным целям. Обычные снаряды при промахе могут пролететь несколько километров и нанести непредсказуемый ущерб на земле. Новая разработка значительно снижает этот риск благодаря механизму подрыва в воздухе.

    Использование пушечного вооружения станет экономически выгодной альтернативой дорогим ракетам Hellfire, говорится в статье. Вертолеты Apache способны нести боекомплект в 1200 выстрелов, что обеспечивает экипажам возможность длительного ведения огня по множественным целям.

    В феврале Ростех представил на выставке «Иннопром. Саудовская Аравия» модели многоцелевых вертолетов Ми-171А3 и Ка-62.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Intelligence Online: Ветераны из США и Нидерландов на F-16 защищают небо на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилоты-ветераны из США и Нидерландов, имеющие опыт управления F-16 учат украинцев летать на американских истребителях и защищать небо Украины, узнал французский портал Intelligence Online.

    «Для защиты воздушного пространства Киева сформирована эскадрилья, состоящая из украинских, американских и нидерландских пилотов. Эти опытные ветераны, в частности, призваны помочь в отражении российских крылатых ракет и беспилотников», – пишет портал Intelligence Online (IO).

    В статье отмечается, что среди западных наставников украинских пилотов –  участники операций на Ближнем Востоке и в Афганистане, они на временных контрактах (по шесть месяцев с ротацией) и без каких-либо воинских званий, в штат ВСУ они так же не входят и лишь временно обучают украинцев управлять F-16.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пентагон подписал контракт на обслуживание переданных Украине F-16. Власти ДНР сообщили, что Киев использует оставшиеся F-16 в глубоком тылу. Нидерланды заявили об отправке тренажеров для истребителей F-16 на Украину.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС России

    Марочко объяснил, почему освобождение Миньковки – стратегический успех ВС РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Освободив Миньковку в Донецкой Народной Республике, ВС России сократили расстояние до укрепленного ВСУ Краматорска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Миньковки – это стратегический успех наших войск. Прежде всего, сокращено расстояние до Краматорска. <…> В Миньковке украинские боевики сконцентрировали довольно-таки серьезную группировку», – заявил он ТАСС.

    По словам Марочко, в Миньковке много укрепрайонов, тыловых баз, складов материально-технического обеспечения, пунктов временной дислокации, которые теперь оказались в ведении российских бойцов.

    «Сейчас оборонительная линия в районе Миньковки проломлена. Наши войска, двигаясь в западном и северо-западном направлениях, могут серьезно подойти к Краматорску с востока», – сказал он.

    Кроме того, отметил эксперт, освобождение Миньковки улучшит тактическое положение российских бойцов на славянском направлении.

    «Потому что украинские боевики должны теперь что-то предпринимать для стабилизации участка фронта. А, следовательно, ближайший участок, откуда они могут снять свои дополнительные резервы, – это как раз со славянского направления», – пояснил Марочко.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО. Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 09:05 • Новости дня
    Президент Латвии признал силу российской армии

    Президент Латвии Ринкевич признал силу российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Латвии Эдгар Ринкевич признал, что российская армия очень сильна и получила опыт в ходе военной операции против Украины.

    Как заявил Ринкевич в интервью испанской газете Pais, Латвия, как пограничная с Россией страна, должна относиться к соседу серьезно, передает РИА «Новости».

     «Мы видим, что ее армия очень сильна, что она получила опыт, что ее оборонная промышленность работает хорошо», – заявил Ринкевич.

    Ранее глава МИД Латвии Байба Браже призвала дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 16:40 • Новости дня
    Хаменеи: Ракеты Ирана – не дело США

    Хаменеи заявил о необходимости сдерживающего оружия для Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховный лидер Ирана подчеркнул, что вопрос вооружения и дальности ракет касается только иранского народа и не должен волновать США.

    США не должны волноваться по поводу дальности и типов иранских ракет, это вовсе не их дело, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он подчеркнул позицию Тегерана в вопросах обороны и вооружения, отметив, что дискуссии о таких ракетах не касаются Вашингтона, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    По словам Хаменеи, обладание сдерживающим оружием – это необходимое и обязательное условие для любого народа. Он добавил, что страна, не имеющая подобного оружия, может стать уязвимой для врагов.

    Американское вмешательство в обсуждение типов или дальности иранских ракет, по мнению Хаменеи, не имеет никаких оснований, так как этот вопрос исключительно внутренний и касается только граждан Ирана, передает агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также во вторник аятолла Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, от которого не оправится, и президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.

    Ранее американский президент Дональд Трамп рассматривал возможность личных переговоров с аятоллой Хаменеи при проявлении инициативы со стороны иранского лидера.

    Напомним, что во вторник в Женеве Иран и США перешли к конкретному обсуждению деталей по снятию санкций и развитию ядерной программы.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    NYT заявила о слабых ожиданиях от переговоров России, США и Украины в Женеве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидания от переговоров между Россией, США и Украиной, которые проходят в Женеве, остаются низкими, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, по словам представителей всех сторон, две предыдущие встречи, прошедшие при посредничестве США в Объединённых Арабских Эмиратах, были «продуктивными», однако существенных прорывов, кроме обмена военнопленными, достигнуто не было.

    Киев и Москва по-прежнему далеки от согласия по ключевым вопросам: судьбе территорий на востоке Украины, которые Россия требует передать, и гарантиям безопасности для Украины после завершения конфликта. Владимир Зеленский в понедельник заявил: «Будет большой ошибкой позволить агрессору что-то забрать», имея в виду требования России по Донбассу.

    В переговорах в Женеве участвуют спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые также проведут отдельные консультации по Ирану. Украинскую делегацию возглавляют секретарь Совета нацбезопасности Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. Россию представляет Владимир Мединский и представители военной разведки.

    Возвращение Мединского, который ранее возглавлял делегацию России и отличался жёсткой позицией, стало для Киева тревожным сигналом. Украинские чиновники отмечали, что при его отсутствии переговоры стали более предметными и лишились долгих исторических лекций.

    Во вторник кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Ранее самолет с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыл в Женеву на переговоры по Украине.

    В Женеве 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, их возглавит помощник президента России Владимир Мединский.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 06:37 • Новости дня
    Посол в Париже Мешков: У ЕС нет предложений по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель не имеет реальных планов урегулирования украинского конфликта, он ограничивается попытками сорвать переговорный процесс и поддержать напряженность, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.

    В отличие от Москвы, Вашингтона или Киева, европейские страны не располагают внятными инициативами по достижению договоренностей, сказал Мешков РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Россия не закрывает двери для контактов и готова к общению.

    «Дело в том, что это сейчас общая проблема всего истеричного Евросоюза, что у них нет ничего за душой», – добавил он.

    По словам главы дипмиссии, объединение способно лишь выдвигать идеи, нацеленные на срыв диалога и затягивание противостояния. Мешков отметил, что у российской стороны и США есть четкие позиции, определенные наработки имеются и у украинцев, но европейцам предложить нечего.

    Ранее сообщалось, что в нескольких европейских странах начали активнее рассуждать о возобновлении прямых контактов с Россией, включая идею назначения спецпосланника ЕС.

    До этого французский президент Эммануэль Макрон заявлял о намерении создать прямой канал связи с Россией.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 10:03 • Новости дня
    Spiegel сообщил о старте обучения солдат бундесвера украинскими военными

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие будут делиться боевым опытом с солдатами Сухопутных сил армии Германии, в частности обучать их использованию беспилотников, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

    Украинские военные будут делиться своим боевым опытом с солдатами сухопутных войск Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Соглашение об этом подписали 13 февраля во время встречи министров иностранных дел двух стран на Мюнхенской конференции по безопасности. Представитель армии Германии заявил: «В учебных центрах опыт украинских военных будет использоваться в обучении сухопутных войск».

    Согласно источникам издания, украинские военнослужащие будут обучать немецких коллег практическим навыкам, а также применять свои знания в использовании дронов и организации обороны. В бундесвере отмечают, что ни у одной другой страны НАТО нет подобного боевого опыта, и этот опыт необходимо использовать.

    Начало программы запланировано «как можно быстрее», однако из-за сложностей с мобилизацией на Украине украинские военные смогут находиться в Германии лишь несколько недель. Немецкая армия также проявляет интерес к опыту ВСУ в использовании немецких вооружений, таких как самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000.

    Бундесверу важно изучить и подходы Украины к командованию на поле боя с помощью мобильных приложений. Если немецкие системы создавались в мирное время и зачастую сложны для использования, то украинские решения доказали свою эффективность в реальных условиях и продолжают совершенствоваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    Норвегия и Германия решили совместно профинансировать поставку двух зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину.

    В бундестаге предложили вернуть воинскую обязанность.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 11:45 • Новости дня
    CNN: Дрисколл и Гринкевич прибыли в Женеву на переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич прибыли в Женеву для участия в переговорах по Украине, сообщает репортёр телеканала CNN Хейли Бритцки.

    Дэниел Дрисколл, министр армии США, и генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, прибыли в Женеву вместе с американской делегацией, передает РИА «Новости».

    По данным журналиста телеканала CNN Хейли Бритцки, их визит связан с предстоящими переговорами по ситуации на Украине и взаимодействию с Россией.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Кортеж с членами российской делегации во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыл в отель в Женеве.

    Российская делегация намерена приступить к трехсторонним переговорам по Украине в Женеве после 14.00 по московскому времени.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 15:01 • Новости дня
    Российская делегация прибыла к месту переговоров в Женеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегация России прибыла на место проведения переговоров в Женеве.

    Российская делегация прибыла на место, где пройдут трехсторонние переговоры с США и Украиной, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил корреспондент агентства, находящийся на месте событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение ближайшего часа в Женеве должны стартовать переговоры по Украине. Переговоры в Женеве будут вестись по пяти основным направлениям. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Женеву для участия в переговорах.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 07:45 • Новости дня
    Швеция захотела построить боевой самолет с Европой и Японией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция изучает вопрос о возможном присоединении к проекту разработки боевого самолета шестого поколения, в котором участвуют Британия, Италия и Япония. Шведский министр обороны Пол Йонсон сообщил об этом в интервью японской газете «Никкэй».

    Швеция рассматривает возможность присоединения к международному проекту по созданию боевого самолета шестого поколения, в котором уже участвуют Британия, Италия и Япония, передает ТАСС.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в интервью японской газете Nikkei: «Мы подходим к этому с открытых позиций». Он уточнил, что решение о формате участия будет принято к 2027 году, а окончательное слово останется за парламентом страны.

    Сейчас шведские власти анализируют, следует ли разрабатывать новый самолет самостоятельно или объединить усилия с другими государствами. Окончательный выбор будет сделан на основе доклада вооруженных сил и профильных ведомств, после чего обсуждение продолжится в парламенте.

    В феврале министры обороны Британии, Италии и Японии на Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили стремление довести этот проект до конца. Однако сроки уже сдвигаются из-за того, что Лондон не успел выделить необходимые средства, и в конце 2025 года не удалось заключить первые ключевые контракты. Это может нарушить изначальный график передачи новых самолетов войскам к 2035 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила участвовать в совместном проекте истребителя с Японией и Британией.

    Европа и Япония ускорили создание истребителя нового поколения для противодействия Китаю.

    ФРГ проявила интерес к международному проекту по разработке современного истребителя.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны: Отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем
    Сенатор Блументаль: Трамп затягивает рассмотрение новых санкций против России
    Вице-спикер рады: Выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины
    Россияне пожаловались на исчезновение сообщений в Telegram
    Дело против актера Смольянинова о фейках про ВС России передано в суд
    Украинские наркодельцы держали 22 соотечественников в рабстве в Варшаве
    Толпа цыган в Туле окружила морг с требованием оживить умершего