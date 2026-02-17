Госдеп подтвердил планы США возобновить ядерные испытания

Tекст: Ольга Иванова

США планируют проводить ядерные испытания без масштабных атмосферных взрывов, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа, передает РИА «Новости». Он отметил: «США возобновят испытания на равной основе. Но это не означает возвращения к атмосферным испытаниям уровня Ivy Mike с многомегатонными взрывами, как предполагают некоторые сторонники контроля над вооружениями».

Йа подчеркнул, что истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может стать началом нового этапа в вопросах стратегической стабильности. По его словам, это открывает дополнительные возможности для президента Дональда Трампа с целью сокращения мирового ядерного арсенала. При этом Йа отметил, что пока ему не известно о каких-либо новых договоренностях с Москвой по контролю над вооружениями после завершения договора.

Дипломат также заявил, что к переговорам о прекращении гонки ядерных вооружений должны присоединиться все государства, обладающие этим оружием, подчеркнув, что это «не особая ответственность только США и России». Кроме того, по словам Йа, предоставление американского ядерного зонтика союзникам вносит значительный вклад в нераспространение ядерного оружия в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ. 5 февраля Москва была вынуждена констатировать завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который не был продлен Соединенными Штатами.



