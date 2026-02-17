  • Новость часаСки-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Низкий заработок, проявление собственничества и скучность – москвички рассказали газете ВЗГЛЯД про главные «ред-флаги» мужчин в возрасте старше 30 лет.

    «Главный недостаток мужчин после 30 лет – если он ведет себя, как ребенок, не отвечает за свои действия, не несет ответственности за поступки», – уверена москвичка.

    «Самое плохое, если мужчины в этом возрасте думают, что все девушки меркантильны», – делится своими соображениями другая. «Мне 29 лет, и все время мужчины пользовались мной, а не я ими», – признается она.

    «Мужчины после 30 лет скучные, никуда не ходят, сидят дома», – сетует другая опрошенная. «Ред-флаг» – если мужчина не работает и не имеет никаких жизненных целей, не стремится к достижениям», – добавляет еще одна девушка. «Также недопустимо, если в этом возрасте он перестает оказывать своей женщине знаки внимания. Вообще, на мой взгляд, ухаживания должны быть даже в 70 лет», – считает она.

    «Если после 30 лет мужчина не съехал от родителей, хотя имеет такую возможность, это не очень хорошо. Это значит, что он не прошел сепарацию», – отмечает следующая респондентка. «Еще один «ред-флаг» – проявление агрессии и излишнего собственничества. Впрочем, это касается всех возрастов», – добавляет она.

    «Табу для мужчин старше 30 – мало зарабатывать, ругаться матом и не любить животных. Думаю, последнее отражает, что он не хочет заботиться вообще ни о ком», – уверена другая женщина.

    «Рэд-флаг» – если вы с парнем вместе уже 10 лет, и даже в 35 лет он не зовет вас замуж», – считает молодая москвичка.

    «Мне кажется, представители «сильного пола» в 30 лет еще остаются детьми. А вот к 40 годам уже нормально», – смеется другая опрошенная.

    Ранее москвичи назвали плюсы и минусы оценок за поведение в школе.

    МОК объяснил, почему не выдал подарочные телефоны россиянам на ОИ
    @ Samsung

    Tекст: Вера Басилая

    Международному олимпийскому комитету (МОК) запрещено распространять подарочные телефоны среди спортсменов определенных стран, сообщили в пресс-службе МОК.

    В МОК объяснили, что раздача подарочных телефонов спортсменам из определенных стран, включая Россию, запрещена, передает ТАСС.

    «В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран», – говорится в заявлении МОК.

    В организации подчеркнули, что старались предоставить всем участникам Олимпийских игр возможность получать необходимую информацию, несмотря на ограничения по выдаче устройств.

    Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии не выдали российским спортсменам эксклюзивные мобильные телефоны от спонсоров, которые получили другие участники при заселении в Олимпийскую деревню.

    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Захарова сравнила Макрона с Пугачевой за слова о свободе слова
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывания французского президента Эммануэля Макрона о свободе слова, отметив их схожесть с заявлениями певицы Аллы Пугачевой о браке.

    Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о свободе слова. По ее словам, заявления Макрона о том, что «свобода слова – это полная чушь», можно поставить в один ряд с признаниями Аллы Пугачевой о том, что «ее брак с Киркоровым был ненастоящим».

    «Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений», – написала Захарова в Telegram-канале.

    По словам дипломата, первое место делят заявления Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о невыполнении минских соглашений, а второе – рассказ Пугачевой о неискренности брака с Киркоровым.

    Захарова также выразила надежду, что на этом откровения президента Франции не закончатся.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти.

    Tекст: Денис Тельманов

    Местонахождение жительницы Петербурга и ее двух дочерей было установлено, все трое были обнаружены живыми и здоровыми во Владимирской области.

    Следователи установили местонахождение женщины и двух ее дочерей, пропавших в Петербурге, передает ТАСС. Семья была найдена во Владимирской области в ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников.

    В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу отметили: «Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние были обнаружены во Владимирской области, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, две сестры, которых разыскиваkb в Петербурге, ушли вместе с матерью, состоящей в секте «Царская империя». Поиски 11-летней и 18-летней сестер, пропавших в Петербурге, охватили 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    @ Michael Bihlmayer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время трехсторонней встречи в Швейцарии участники смогли существенно продвинуться в обсуждении военных механизмов мониторинга прекращения огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

    По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

    «Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

    По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

    Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

    В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Европа находится в состоянии истерики и активно требует от Москвы немедленного начала переговоров по Украине, а также настаивает на своём участии в этих переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что европейские политики заявляют, что Украина отстаивает европейские ценности, и выразил сомнение в возможности вести конструктивный диалог в этой ситуации.

    «Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что европейские страны не предпринимают никаких действий, чтобы повлиять на Киев и отменить законы, запрещающие русский язык на Украине и деятельность канонической православной церкви.

    По словам министра, нигде в мире не существует аналогичной ситуации, как на Украине. Лавров добавил, что в арабских странах, например, иврит не запрещён, а в Израиле используется арабский язык, тогда как на Украине, по его словам, запрещать русский язык считается допустимым.

    Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине, однако встреча в Женеве проходила в трехстороннем формате без участия ЕС и Британии.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ростехнадзор выдал Запорожской АЭС лицензию на эксплуатацию энергоблока №2 сроком на десять лет.

    Официальная церемония вручения лицензии прошла в штаб-квартире «Росатома» в Москве, передает РИА «Новости».

    «Коллективу ЗАЭС приходится обеспечивать безопасную эксплуатацию станции буквально в боевых условиях. Но несмотря на это, все необходимые работы, техническое обслуживание и плановые предупредительные ремонты выполняются в четком соответствии с графиками на высоком профессиональном уровне. Наша цель неизменна – подготовить все блоки к будущему режиму генерации», – заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

    Он также сообщил, что уже подано заявление на получение лицензии для шестого энергоблока, а до конца 2026 года планируется направить аналогичные заявления по энергоблокам №3, №4 и №5.

    В декабре ЗАЭС получила лицензию на эксплуатацию первого энергоблока на 10 лет.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России в отношении бывшего народного губернатора Донецкой области Павла Губарева.

    «Суд зарегистрировал административный протокол в отношении Губарева П. Ю. по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ)», – отметили в суде, передает ТАСС.

    Губарев был одним из лидеров ополчения Донбасса и получил статус народного губернатора в ходе митинга в Донецке. Однако в дальнейшем он не вошел в состав правительства Донецкой народной республики.

    В 2023 году Губарева задержали у здания Мещанского суда Москвы, где в тот момент проходило заседание по делу об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина).

    В 2024 году суд в Москве признал бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) виновным в призывах к экстремистской деятельности.

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, доложат президенту России Владимиру Путину об итогах встречи при первой возможности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу при первой возможности будет доклад президенту», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он воздержался от каких-либо оценок прошедших переговоров.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве.

    В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и главы украинской делегации Рустема Умерова в Женеве.

