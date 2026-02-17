Российский культурный центр открыт в Тегеране

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии присутствовали посол России в Иране Алексей Дедов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и министр энергетики России Сергей Цивилев, сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

Открытие Русского дома в Тегеране стало свидетельством поддержки России в адрес Ирана. Об этом Информационной службе «Вести» сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков. Он отметил, что исламская республика сегодня сталкивается с серьезными вызовами, и запуск российского культурного центра в столице Ирана призван вновь подтвердить готовность Москвы оказывать Тегерану содействие.

«Это демонстрация нашей солидарности. Мы понимаем те тяжелые обстоятельства, в которых находится Иран. Те потрясения, через которые прошел иранский народ, иранское правительство. То военное давление, которое они сейчас испытывают, те ультиматумы, которые выдвигаются в адрес Ирана. И для нас открытие культурного центра – это еще один способ показать, что мы вместе с Ираном», – подчеркнул он.

Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что основная задача центра – развитие связей между людьми и содействие обмену в сфере образования, культуры и науки.

«Главная задача этого центра – не только обеспечение взаимодействия между органами власти и компаниями, но прежде всего налаживание связей между людьми. Центр будет способствовать нашему взаимодействию в культуре, образовании и науке. Иран является для России ключевым партнером на Ближнем Востоке. Наши страны объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество и дружеские отношения. Уверен, что в этих стенах наши граждане будут встречаться, обмениваться знаниями, а также проводить прекрасные культурные вечера», – заявил Цивилев, выразив благодарность иранской стороне за поддержку.

В ходе мероприятия министр пообщался с иранскими студентами, отметил их интерес к культурному обмену и пригласил молодежь посетить Россию. Также он предложил разработать программу стажировок на российских энергетических предприятиях для иранских студентов. Цивилев также выступил с инициативой проведения в Иране конкурса творческих работ, посвященного 65-летию первого полета человека в космос.



Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Москва и Тегеран должны последовательно укреплять взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах.