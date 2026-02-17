В Кузбассе обсудили развитие спорта для ветеранов спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Межрегиональное совещание, посвященное развитию спортивной инфраструктуры для занятий адаптивным спортом ветеранов спецоперации, состоялось в городе Белово Кемеровской области, передает говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участники встречи обсудили строительство новых объектов, модернизацию существующих, а также проекты по физической реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО. В обсуждении приняли статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, губернатор Кузбасса Илья Середюк, представители региональных властей и Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

В ходе выступления Анна Цивилева заявила: «Спорт является одним из самых эффективных методов реабилитации и ресоциализации наших защитников. Фонд системно занимается развитием адаптивного спорта, чтобы ветераны снова почувствовали себя включенными в общество, вернулись к активной жизни и нашли опору. Мы помогаем с техническими средствами реабилитации для спорта, обеспечиваем экипировкой и инвентарем, чтобы герои могли начать заниматься сразу, как только появится возможность».

В регионе действует программа «Реабилитация через спорт» с использованием горных лыж и сноуборда, развивается следж-хоккей, совершенствуется инфраструктура для тренировок и соревнований. Губернатор Середюк отметил: «В Кузбассе выстроена комплексная система поддержки ветеранов СВО и членов их семей: медицинская и психологическая помощь, образование, трудоустройство. И конечно, важную роль выполняет адаптивный спорт, который часто становится точкой опоры, возвращает уверенность защитникам, силу духа и чувство команды. Наши ребята уже добиваются серьезных результатов, становятся наставниками для других ветеранов, участвуют в соревнованиях, представляют регион на всероссийском уровне. Будем и дальше расширять эту работу вместе с фондом «Защитники Отечества», создавая новые возможности для тренировок, общения и личных побед».

Эксперты отметили кадровый дефицит среди тренеров и специалистов по адаптивной физкультуре. Особое внимание уделили вопросам планирования и приемки объектов, маршрутизации ветеранов в спортивные секции, а также успешным кейсам взаимодействия с фондом «Защитники Отечества».

Первый заместитель председателя Исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Наталья Донская подчеркнула: в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме фонд и МАСС подписали соглашение о сотрудничестве, уже реализован ряд межрегиональных проектов в сфере адаптивной физкультуры и спорта, образования и здравоохранения.

В рамках визита в Кузбасс прошла матчевая встреча по регби на колясках с участием московской команды «ЦСКА», команды «Шторм» и сборной «Кузбасс». Председатель фонда вручила ветеранам сертификаты на комплекты экипировки и сани для занятий следж-хоккеем. За 2025 год 120 ветеранов из 24 регионов уже получили средства для занятий этим видом спорта.