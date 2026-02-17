Житель Улан-Удэ получил 20 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам за госизмену

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жителю Улан-Удэ вынесли приговор по делу о государственной измене, сообщает прокуратура Бурятии. Второй Восточный окружной военный суд признал мужчину виновным по статье 275 УК РФ и по части второй статьи 205.5 УК РФ, предусматривающей участие в деятельности организации, признанной террористической.

Суд установил, что в декабре 2022 года подсудимый перевел 3050 долларов на счет иностранного гражданина для поддержки Украины с целью поражения Вооруженных сил России. Кроме того, он неоднократно пытался установить контакт с представителями Украины, чтобы вступить в иностранное военизированное объединение, однако не смог реализовать этот замысел и был задержан при попытке покинуть Россию.

В сообщении отмечается: «Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере пятисот тысяч рублей и с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев. Первые пять лет наказание он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима».

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

Ранее двум жителям Бурятии и Курганской области назначили сроки за подготовку теракта на газовой станции. До этого житель Бурятии получил 10 лет колонии за попытку уехать воевать на стороне ВСУ.



