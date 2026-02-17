От схода снега с крыш в двух регионах России погибли четыре человека

Упавший с крыш снег стал причиной гибели четырех человек в двух регионах России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственное управление СК России по Владимирской области организовало процессуальные проверки по факту гибели людей в результате схода снежных масс с крыш частных домов, передает СК России по региону. Сообщается, что в регионе отмечены неединичные случаи гибели граждан на территориях домовладений из-за падения снега с крыш.

В Александрове 15 февраля под снегом рядом с домом обнаружено тело жительницы 1931 года рождения, которая, по предварительным данным, погибла во время уборки территории после схода снега с крыши. В тот же день аналогичный случай произошел в деревне Молодино Петушинского района, где погибла женщина 1960 года рождения.

Днем ранее в поселке Горка Киржачского района погиб мужчина 1950 года рождения, когда под тяжестью снега обрушился навес веранды на его участке.

Кроме того, ГУ МЧС по Мордовии сообщает о гибели женщины 1951 года рождения в деревне Красная Зорька Кочкуровского района, где на нее сошла снежная масса с кровли частного дома. В поисках пенсионерки участвовали 11 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Саратове мужчина погиб в результате падения снега с крыши. А в Нижегородской области местный житель погиб по той же причине в воскресенье.

Всего, по данным МЧС, в 25 регионах страны за неделю в результате схода снега и падения льда с крыш погибли девять человек, а число пострадавших достигло 15.



