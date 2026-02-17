Перенесшего оспу обезьян пациента выписали из Домодедовской больницы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Один из пациентов с диагнозом «оспа обезьян» выписан из Домодедовской больницы в Подмосковье с полным выздоровлением, сообщает Telegram-канал больницы. В медучреждении остается еще один заболевший, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное и стабильное.

В начале февраля в Домодедовскую больницу поступили три пациента с оспой обезьян, на данный момент один из них уже выписан. Медики продолжают наблюдать за состоянием остальных пациентов и отмечают положительную динамику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик Геннадий Онищенко объяснил, что всплеск случаев связан с недостатком ультрафиолета зимой и частым пребыванием людей в закрытых помещениях. Он добавил, что вирус чаще всего передается при тесном контакте, а заразиться им можно в африканских странах, где он распространен.

Также Онищенко отмечал, что вирус продолжает мутировать, но пока не способен легко распространяться по воздуху между людьми.