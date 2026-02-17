Германист Камкин спрогнозировал ухудшение отношений Франции и Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мнение о вероятном усилении противоречий между Францией и Германией из-за борьбы за военное лидерство в Евросоюзе высказал ТАСС германист, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин. Он обратил внимание на демонстративное игнорирование президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлера ФРГ Фридриха Мерца на недавней встрече лидеров, что, по его словам, может быть связано с разногласиями по вопросам военных амбиций в Европе.

Камкин отметил, что Париж тревожит быстрый рост немецкой военной промышленности и активное участие компаний Rheinmetall, Renk, Quantum в строительстве новых заводов в ряде европейских стран. Также эксперт подчеркнул, что Германия расширяет сотрудничество с Британией, Скандинавией и другими государствами, используя опыт украинских военных.

Аналитик напомнил, что в 2023 году министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал увеличение численности бундесвера, а в 2025 году был изменен порядок призыва: теперь все молодые люди по достижении 18 лет обязаны проходить медкомиссию и заполнять анкету с политическими предпочтениями. По мнению критиков, это может привести к сокращению демократических свобод.

Камкин также обратил внимание на активное вовлечение населения ФРГ в милитаристскую повестку, что проявляется в проведении бесед военных в школах, размещении агитационных плакатов и попытках включения в список героев армии генералов, служивших в вермахте. Эксперт считает, что эта тенденция вызывает опасения в Париже из-за роста немецкого реваншизма.

Он подчеркнул, что Франция открыто противодействует планам ФРГ использовать замороженные российские активы для закупки американского оружия для ВСУ, настаивая на расходовании средств внутри ЕС. По мнению Камкина, это усиливает конкуренцию между странами на фоне экономических трудностей, когда рост инвестиций в ВПК рассматривается как способ поддержать экономику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неловкая сцена между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем на Мюнхенской конференции выявила глубокие разногласия между Францией и Германией.

По данным западных СМИ, немецкий канцлер Мерц решил углубить сотрудничество Германии с Италией на фоне споров с Францией по торговой политике Евросоюза и отношениям с США.

Кроме того, СМИ отмечали, что глава немецкого правительства намерен отомстить Макрону из-за провала конфискации российских активов, что может ударить по единству Евросоюза.