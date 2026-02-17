Суд под Вологдой оштрафовал посудомойку за избиение барменши куском мяса

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в октябре 2025 года, передает РИА «Новости». Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, между барменшей и посудомойкой началась ссора из-за замечания о плохо вымытой посуде. В ходе конфликта посудомойка схватила оппонентку за волосы и оскорбляла ее, пока их не разняли коллеги.

Позднее бармен вновь появилась на глазах посудомойки, когда та прикладывала к носу кусок замороженного мяса. Этим мясом женщина и нанесла удар барменше. Суд установил, что жительница Белозерска виновна по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои» и обязал ее выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

В пресс-службе суда уточнили: «Жительница города Белозерска признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ ('Побои'). Мировой судья по судебному участку №44 назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей».

