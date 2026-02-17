США и Иран завершили переговоры в Женеве по ядерной программе

Tекст: Ольга Иванова

Второй раунд переговоров между США и Ираном по вопросам, связанным с ядерной программой, завершился в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. Об этом сообщил американский чиновник, информацию распространил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Как писала газета ВЗГЛЯД, второй раунд непрямых переговоров между делегациями Ирана и США проходит в здании дипломатической миссии Омана в Женеве.

Ранее во вторник сообщалось, что делегация США получила от главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди официальную позицию Тегерана по вопросам ядерной программы и санкций.

В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что даже самая сильная армия может получить удар, после которого не оправится, и что президенту США Дональду Трампу не удастся уничтожить Исламскую Республику.