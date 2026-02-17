  • Новость часаМужчина погиб при атаке дрона на машину в Курской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха
    В Министерстве социальной политки Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Стартовали трехсторонние переговоры по Украине в Женеве
    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Минобороны заявило о попадании войск ВСУ у Купянска-Узлового в «ледяную ловушку»
    Роскомнадзор заявил, что не блокировал Windows в России
    17 февраля 2026, 16:33 • Новости дня

    Еврокомиссия сообщила о готовности срочно обсудить поставки нефти для Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В условиях прекращения транзита по трубопроводу «Дружба» Еврокомиссия рассматривает возможность экстренного обсуждения альтернативных маршрутов для доставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

    Еврокомиссия готова экстренно обсудить вопросы поставок российской нефти в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу «Дружба». По словам представителя ЕК Анны-Каисы Итконен, приоритетом для Еврокомиссии остается энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула: «Это является для нас абсолютным приоритетом, над которым мы работаем. Мы поддерживаем связь со всеми соответствующими сторонами, имеющими отношение к этому инциденту и последующим действиям. И мы готовы созвать экстренное заседание координационной группы по нефти для обсуждения возможных последствий перебоев в поставках и любых возможных альтернатив подачи топлива».

    По словам Итконен, ЕК взаимодействует с украинской стороной по поводу сроков восстановления работы трубопровода и рассматривает возможность поставок нефти морем через Хорватию по запросу Венгрии. ЕК поддерживает постоянный контакт со всеми вовлеченными странами для поиска решения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения относительно использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за ограничений Евросоюза и США.

    Ранее компания «Укртранснафта» заявила о технической готовности возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, но отказалась возобновить прокачку.

    Действия Киева по перекрытию поставок российской нефти Венгрии через Украину названы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым энергетическим шантажом в отношении члена Евросоюза.

    15 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти

    Глава МИД Индии ответил на вопрос о позиции по поводу закупок российской нефти

    Индия пояснила свою позицию по поводу закупок российской нефти
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Индия привержена своей стратегической автономии, а нефтяные компании в Индии принимают решения, которые отвечают их интересам, заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар, отвечая на вопрос о позиции Индии по поводу закупок российской нефти.

    «Суть вашего вопроса в том, останусь ли я независимым и буду ли принимать решения самостоятельно? Буду ли я делать выбор, который иногда может не совпадать с вашим мнением, с его мнением или с мнением кого-то другого? Да, такое может случиться», – подчеркнул министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Джайшанкар отметил, что курс на стратегическую автономию является основой индийской внешней политики и отражает исторический путь и развитие страны. Он также добавил, что, несмотря на разногласия, Индия открыта для поиска точек соприкосновения с партнерами при наличии взаимного желания, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнул, что в условиях сложного рынка нефтяные компании Индии, как и в Европе, оценивают доступность, стоимость и риски, принимая решения исходя из собственных интересов.

    «У нас есть позиция по этому вопросу. Так что я не хочу углубляться в полемику по этому поводу», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. В президентском указе США говорится, что Индия обязалась прекратить импортировать нефть из России. Официальные индийские власти пока не делали заявлений по поводу закупок российской нефти. Позднее Трамп изменил позицию и сказал, что Индия сократила закупки.

    Комментарии (36)
    17 февраля 2026, 10:35 • Новости дня
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Хорватия негативно отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    @ IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович выразил сомнения по поводу возможности использования хорватских портов и трубопроводов для поставок российской нефти в Венгрию из-за действующих ограничений Евросоюза и США, пишет Bloomberg.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович скептически отнесся к просьбе Будапешта использовать хорватские порты и нефтепроводы для импорта российской нефти, передает Bloomberg.

    Пленкович заявил, что рассмотрит запрос, однако напомнил: «Есть исключение, позволяющее Венгрии покупать российскую нефть, но также существует система американских санкций, которая говорит совершенно противоположное».

    Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию остановлены с конца прошлого месяца. Венгерская Mol Group попросила правительство высвободить стратегические запасы нефти, чтобы поддерживать работу НПЗ; по данным компании, поставки по трубопроводу через Украину не поступают с 27 января.

    В ответ Mol начала снабжать свои заводы морской нефтью, однако, как ожидается, первые танкеры прибудут в хорватский порт Омишаль только в начале марта, после чего потребуется еще от пяти до двенадцати дней, чтобы нефть дошла до предприятий компании. Венгрия, сильно зависящая от «Дружбы», может быть вынуждена высвободить примерно 250 тыс. тонн резервов, если ситуация не разрешится в ближайшие дни.

    Государственный оператор Janaf уже транспортирует не российскую нефть на заводы Mol в Венгрии и Словакии, однако компания неоднократно заявляла о недостаточности пропускной способности и завышенных тарифах, что Janaf опровергает. Пленкович подчеркнул, что текущие события лишь подтверждают способность Хорватии удовлетворять потребности Венгрии в импорте нефти и ставят под сомнение необходимость исключения для венгерских закупок российской нефти.

    Вопросы энергетики также обсуждались в Будапеште на встрече премьера Венгрии Виктора Орбана и госсекретаря США Марко Рубио. Рубио отметил, что исключение для Венгрии из-под действия санкций Вашингтона является свидетельством «теплых чувств» президента Дональда Трампа к Орбану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении продолжать энергетическое сотрудничество с Россией.

    Венгрия ответила на призыв бывшего президента США Дональда Трампа отказаться от российской нефти.

    Сийярто рассказал о попытках Евросоюза запретить ему встречи с представителями России и Белоруссии.

    Комментарии (8)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 20:29 • Новости дня
    Посольство России назвало заявления Запада о Навальном цирком и некропропагандой

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявления ряда стран Запада во время Мюнхенской конференции об отравлении умершего в 2024 году блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) ядом древесной лягушки, бездоказательны и являются глумлением над мертвыми, заявили в посольстве России в Лондоне.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой, передает ТАСС.

    «К слабоумию западных выдумщиков мы уже привыкли, кем надо быть, чтобы поверить в этот бред про лягушку? Однако настоящую оторопь вызывает избранный западными политиками метод работы – некропропаганда. Это не поиск справедливости, а глумление над мертвыми. Даже после смерти российского гражданина Лондон и европейские столицы не могут дать ему упокоиться, что весьма красноречиво говорит об инициаторах этой кампании», – говорится в заявлении.

    В дипмиссии назвали показательным участие аффилированных медиа, действующих в связке с политическими структурами и спецслужбами Запада. По мнению посольства, цель подобных заявлений – искусственно поддерживать антироссийские настроения в западном обществе. «Если нет повода, его натужно придумывают», – заявили в российской дипмиссии.

    Посольство отметило, что даже после смерти российского гражданина Лондон и другие европейские столицы продолжают использовать его имя в политических целях.

    Российские дипломаты сравнили заявления об отравлении Навального с «делом Скрипалей». «Громкие обвинения, медийная истерика, ноль доказательств и множество вопросов, которые обвинители предпочитают игнорировать. Так в итоге: яд из кожи южноамериканской лягушки или "новичок"?» – спрашивают в дипмиссии.

    14 февраля Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция распространили совместное заявление о том, что Навальный был отравлен с использованием вещества эпибатидин – яда, который извлекается из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Якобы подобный вывод был сделан на основании анализа образцов биоматериалов Навального. В связи с этим упомянутые страны обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ указала на бездоказательность обвинений, отметив, что Запад использует подобные заявления для отвлечения внимания от собственных проблем.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе. Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    Комментарии (18)
    15 февраля 2026, 05:16 • Новости дня
    США решили помешать поставкам иранской нефти в Китай

    Axios: США собрались ужесточить меры против экспорта нефти из Ирана в Китай

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон планирует принять дополнительные шаги для ограничения поставок иранской нефти в Китай, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

    По данным Axios, такую позицию согласовали на переговорах в Белом доме США и Израиль. Американская сторона рассчитывает, что усиление экономического давления заставит Тегеран пойти на уступки на переговорах. В публикации подчеркивается, что «США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийское море. Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» и сопровождающие его корабли будут отправлены на Ближний Восток из Карибского моря.

    Комментарии (15)
    14 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил высказывания Владимира Зеленского о Викторе Орбане и заявил об отказе выделять средства Украине.

    Петер Сийярто назвал заявления Владимира Зеленского о премьер-министре Викторе Орбане хамскими, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что Украина не получит венгерские средства на продолжение конфликта и Венгрия не намерена втягиваться в войну.

    Сийярто также прокомментировал реплику Зеленского на Мюнхенской конференции, где украинский президент обвинил Орбана в том, что тот «отращивает живот», а не увеличивает армию для защиты от России. В ответ Орбан заявил, что Украина не станет членом Евросоюза.

    Сийярто отметил, что Зеленский «совершенно не понимает ситуацию» и добавил: «Украина защищает себя, а не нас». Он напомнил, что Россия не нападала на Европу, а Венгрия не желает втягиваться в этот конфликт.

    Министр подчеркнул, что бесполезно делать высокомерные и хамские замечания в адрес Орбана, бесполезно вступать в союз с Брюсселем или поддерживать оппозиционную партию.

    Сийярто заявил: «Мы не отдадим деньги венгерского народа, не позволим втянуть нас в войну, не позволим увести венгерскую молодежь на украинский фронт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал оскорбительные слова Владимира Зеленского в свой адрес.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    Комментарии (2)
    15 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги
    Захарова: Зеленский угробил армию Украины на отобранные у европейцев деньги
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала оскорбление со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности.

    «И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», – заявила Захарова в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский допустил оскорбительные высказывания в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины.

    Зеленский заявил: «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта».

    Орбан отреагировал, поблагодарив «уважаемого» Зеленского за «очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз». Он подчеркнув, что обсуждение касается будущего Венгрии, Украины и Европы. «Эта дискуссия не о вас и не обо мне», – заявил Орбан.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского хамскими и сообщил об отказе выделять средства Украине.

    Комментарии (11)
    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    Комментарии (20)
    16 февраля 2026, 13:32 • Новости дня
    США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву

    Источник: США участвовали в согласовании перелета делегации России в Женеву

    Tекст: Вера Басилая

    США принимали участие в обеспечении безопасного пролета российской делегации на переговоры по Украине в Женеве, сообщил дипломатический источник в Женеве.

    Как сообщил дипломатический источник, Вашингтон на техническом уровне был вовлечен в согласование разрешений, необходимых для прибытия представителей России в Швейцарию, передает РИА «Новости».

    По данным источника, на сегодня не возникло никаких проблем с визами или перелетами для российских участников переговоров в Женеве. Он подчеркнул, что информация о трудностях с оформлением документов или авиаперелётами в адрес делегации из России не поступала.

    Ранее стало известно, что российская делегация на переговорах по Украине в Женеве будет расширена, в ее состав войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

    Переговоры в Женеве не будут проходить в штаб-квартире ООН в Швейцарии.

    В аэропорту Женевы сообщили о прибытии первых участников переговоров, остальные делегации ожидаются до вторника.

    Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 04:30 • Новости дня
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    Резервуар с нефтепродуктами загорелся из-за обломков БПЛА в Краснодарском крае
    @ Официальный Telegram-канал ГУ МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков беспилотника на территории поселка Волна загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении возгорания задействованы 67 человек и 20 единиц техники, сообщил оперативный штаб в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Также ограничения установлены в аэропортах СочиКраснодара и Геленджика.

    Комментарии (14)
    17 февраля 2026, 08:43 • Новости дня
    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году

    Евростат подсчитал потери ЕС от отказа от российской нефти

    Подсчитаны потери ЕС от отказа от российской нефти в 2025 году
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть, так как цены для европейцев остаются повышенными после отказа от российского черного золота, следует из данных Евростата.

    Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок, передает РИА «Новости».

    Согласно данным Евростата, санкции, введенные против российской нефти, повысили стоимость сырья для европейских стран. «Введенные санкции на черное золото из России создали шок на нефтяном рынке – цены поползли вверх», – говорится в публикации.

    С 2021 года цена барреля нефти для ЕС выросла с 57,4 евро до 64,3 евро в 2025 году. При этом объем закупаемой нефти в ЕС сократился: за 2025 год страны Евросоюза приобрели 3,3 млрд баррелей против 3,5 млрд в 2024 году и 3,4 млрд в 2021 году.

    Несмотря на сокращение объемов, стоимость импорта нефти увеличилась с 193,8 млрд евро до 212,3 млрд евро в 2025 году. Как отмечает агентство, упущенная выгода от подорожания импортной нефти для Европы составила 22,7 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль поддержал мнение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала инструментом шантажа.

    Германия понесла убытки в размере 40 млрд евро из-за отказа от российской нефти.

    Греция и Мальта выступили против запрета Евросоюза на перевозку российской нефти.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 00:51 • Новости дня
    Венгрия и Словакия запросили у Хорватии транзит российской нефти

    Сийярто: Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит нефти из России

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венгрии и Словакии официально обратились к Хорватии с просьбой разрешить транспортировку российской нефти по Адриатическому нефтепроводу, поскольку Украина не возобновляет транспортировку по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил, что Украина не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» по политическим причинам, передает РИА «Новости».

    «Мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя», – сообщил он.

    Венгрия и Словакия имеют исключение из европейских санкций против России, что позволяет получать российскую нефть морским путем при невозможности трубопроводных поставок.

    «Безопасность энергоснабжения отдельной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам», – добавил Сийярто

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Укртранснафта» технически готова возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в сторону Венгрии и Словакии. Однако руководство компании не разрешило запуск транспортировки.

    Сообщается, что 6 февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине полностью устранили нештатную ситуацию.

    В конце января транспортировку по трубопроводу «Мозырь – Броды» в направлении Венгрии и Словакии приостановили по запросу украинской стороны. Причины этого решения не раскрывают.

    Комментарии (3)
    15 февраля 2026, 19:43 • Новости дня
    Каллас сообщила об отсутствии сроков вступления Киева в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Вопрос о дате возможного вступления Украины в Евросоюз остается без конкретного ответа, несмотря на обсуждения на международных площадках, признала глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза пока не готовы назвать Киеву конкретные сроки вступления в объединение, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА «Новости». По её словам, государства-члены ЕС не готовы дать какую-либо определённость по этому вопросу.

    Каллас отметила, что «предстоит проделать еще много работы», однако подчеркнула: «я думаю, что первоочередная, неотложная необходимость в том, чтобы двигаться дальше и показать то, что Украина является частью Европы по факту».

    Таким образом, несмотря на поддержку Киева, Евросоюз пока не намерен фиксировать возможную дату вступления Украины в состав блока даже в рамках потенциального мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Комментарии (7)
    17 февраля 2026, 09:31 • Новости дня
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев во вмешательстве в предвыборную кампанию, подчеркнув, что финансирование оппонентов ведёт к дипломатическим разногласиям между странами.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с требованием прекратить вмешательство в избирательную кампанию в Венгрии, передает РИА «Новости».

    По словам Орбана, Украина финансирует оппозицию в Венгрии в своих личных интересах.

    «Прекратите вмешиваться, Венгрия должна сама решать свое будущее!», – написал Орбан.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Зеленский пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов, чтобы привести к власти силы, готовые поддержать ускоренное вступление Украины в Евросоюз и выделение финансовой помощи Киеву. Венгерский министр также обвинил украинского лидера в попытках добиться решения, которое будет выгодно именно украинской стороне.

    На фоне обострившейся риторики между двумя странами МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште. В ответ в МИД Украины пригласили для разъяснений посла Венгрии в Киеве.

    Ранее Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Будапешта из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.

    Украинский лидер Владимир Зеленский высказал оскорбления в адрес Орбана из-за позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины и наращивания армии.

    Орбан подчеркнул важность сохранения права вето на фоне давления со стороны Брюсселя и венгерской оппозиции.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:17 • Новости дня
    Постпред ОЗХО ответил на обвинения Запада в «отравлении» Навального

    Тарабарин: Диалога с Западом не получится после инсинуации по делу Навального

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не ожидает в ближайшем будущем вменяемого диалога с Западом, в том числе по делу блогера Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), сообщил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин.

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин заявил, что в обозримом будущем вменяемого диалога с Западом не ожидается, передает ТАСС.

    По его словам, западные страны уже сформировали для себя однозначное мнение о России, обвиняя ее в применении различных ядов, включая полоний, «Новичок» и экзотические вещества, а также в нарушении международных обязательств.

    Тарабрин пояснил, что «коллективное самовнушение» и психоз западных стран, включая инсинуации об «отравлении» Алексея Навального, ведут лишь к дальнейшему давлению на Москву.

    «Совершенно очевидно, что вменяемого диалога с Западом в обозримом будущем не предвидится. Для себя они уже все решили, сами себя убедили, что наша страна травит всех направо и налево полонием, «Новичком», лягушачьим ядом, нарушает все мыслимые нормы и свои обязательства по международным договорам», – заявил дипломат.

    Ранее Германия, Британия, Нидерланды, Швеция и Франция обнародовали совместное заявление, в котором заявили, что Навальный якобы был отравлен эпибатидином – ядом, добываемым из кожи эквадорской лягушки-древолаза. Они уточнили, что такой вывод был сделан по результатам анализа биоматериалов Навального. В связи с этим представители этих стран обвинили Россию в предполагаемом нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

    Посольство России в Лондоне назвало заявления западных стран об отравлении Алексея Навального цирковым представлением и некропропагандой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы применении яда лягушки против Навального используются для отвлечения внимания от проблем Запада.

    Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что Навальный умер в колонии в Ямало-Ненецкому автономном округе.

    Незадолго до это российской стороной обсуждалась возможность обмена Навального на «некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах».

    Комментарии (0)
    Главное
    ЕР инициировала проверки ФАС по фактам завышения тарифов ЖКУ
    В Ленобласти обрушилось здание военной полиции
    МИД Франции озвучил условия освобождения танкера Grinch
    Лукашенко поддержал создание альянса стран под санкциями
    Иран и США начали обсуждать детали снятия санкций
    На Украине из-за халатности чиновника пропали 500 тыс. долларов Всемирного банка
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО